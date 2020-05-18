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Семак продлит контракт с «Зенитом» на 2 года

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Сергей Семак

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Клуб и специалист уладили вопросы по условиям новой сделки.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в ближайшие дни подпишет новый контракт с клубом.

Ранее менеджер отметил, что первое предложение о продлении его не устроило, но теперь стороны близки к заключению сделки. «Мы заканчиваем согласование контракта. В ближайшие дни процесс будет завершен. Контракт будет подписан по формуле «2+1», – заявил РИА «Новости» генеральный директор клуба Александр Медведев.

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  • Семак руководит «Зенитом» с 2018 года, в прошлом сезоне он привел клуб к чемпионству.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате России. Лига возобновится 21 июня.

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