Сергей Семак
Фото: Getty Images
Клуб и специалист уладили вопросы по условиям новой сделки.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в ближайшие дни подпишет новый контракт с клубом.
Ранее менеджер отметил, что первое предложение о продлении его не устроило, но теперь стороны близки к заключению сделки. «Мы заканчиваем согласование контракта. В ближайшие дни процесс будет завершен. Контракт будет подписан по формуле «2+1», – заявил РИА «Новости» генеральный директор клуба Александр Медведев.
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Семак: «Зенит» прислал новый контракт. У меня есть вопросы»
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- Семак руководит «Зенитом» с 2018 года, в прошлом сезоне он привел клуб к чемпионству.
- «Зенит» лидирует в чемпионате России. Лига возобновится 21 июня.
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