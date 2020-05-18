Фанаты армейцев в недоумении.

Полузащитнику «Монако» Александру Головину предложили назвать несколько фактов о России.

В графе «город» он указал родной Калтан, в графе «спортсмен» – Игоря Акинфеева. «Еда» – борщ, «селебрити» – Иван Ургант, «певец» – Тимати, «слово» – спасибо, «место отдыха» – горный Алтай. В графу «клуб» он внес две команды – свой бывший клуб ЦСКА и почему-то санкт-петербургский «Зенит».

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Головин перешел в «Монако» летом 2018 года после успешного выступления на домашнем чемпионате мира.

В сезоне-2019/20 Александр забил три мяча и отдал четыре ассиста.

Трансферы за пиво, сосиски и креветки. Головин и еще 10 футболистов, которых отдали за бартер

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