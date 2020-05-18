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Головину предложили выбрать факты о России – в графе «клуб» он указал ЦСКА и почему-то «Зенит»

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Александр Головин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 27 минут

Фанаты армейцев в недоумении.

Полузащитнику «Монако» Александру Головину предложили назвать несколько фактов о России.

В графе «город» он указал родной Калтан, в графе «спортсмен» – Игоря Акинфеева. «Еда» – борщ, «селебрити» – Иван Ургант, «певец» – Тимати, «слово» – спасибо, «место отдыха» – горный Алтай. В графу «клуб» он внес две команды – свой бывший клуб ЦСКА и почему-то санкт-петербургский «Зенит».

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