Кажется, заявление о продолжении сезона было преждевременным.

Инсайдер и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что тестирование на коронавирус выявило COVID-19 у троих игроков московского «Динамо».

«Вчера команда «Динамо» прошла тест на короновирус перед возобновлением тренировок. Как мне стало известно, у троих футболистов положительный результат. Называть фамилии не считаю уместным. Ждем официальной информации от клуба», – написал Нобель в телеграме.

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Если информация подтвердится, то число зараженных игроков РПЛ вырастет до пяти.

За последние два дня коронавирус был выявлен у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана и защитника «Рубина» Константина Плиева.

Сезон Тинькофф РПЛ должен возобновиться 21 июня.

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