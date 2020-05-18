Футболисты московского «Динамо»
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Кажется, заявление о продолжении сезона было преждевременным.
Инсайдер и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что тестирование на коронавирус выявило COVID-19 у троих игроков московского «Динамо».
«Вчера команда «Динамо» прошла тест на короновирус перед возобновлением тренировок. Как мне стало известно, у троих футболистов положительный результат. Называть фамилии не считаю уместным. Ждем официальной информации от клуба», – написал Нобель в телеграме.
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