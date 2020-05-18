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Арустамян: «3 игрока «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус»

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Футболисты московского «Динамо»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
28 минут назад

Кажется, заявление о продолжении сезона было преждевременным.

Инсайдер и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что тестирование на коронавирус выявило COVID-19 у троих игроков московского «Динамо».

«Вчера команда «Динамо» прошла тест на короновирус перед возобновлением тренировок. Как мне стало известно, у троих футболистов положительный результат. Называть фамилии не считаю уместным. Ждем официальной информации от клуба», – написал Нобель в телеграме.

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