Футбол
Чемпионат России

Названы фамилии футболистов «Динамо», заболевших коронавирусом

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Сильвестр Игбун

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

В стане бело-голубых уже пять подтвержденных случаев.

Стали известны подробности заражения коронавирусом в московском «Динамо».

По информации «Рейтинга букмекеров», три футболиста с подтвержденным диагнозом – вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и нападающий Сильвестр Игбун. «Спорт-Экспресс» сообщает, что болезнь протекает у игроков бессимптомно.

Чемпионат России

Защитник «Рубина» Плиев заболел коронавирусом

17 ЧАСОВ НАЗАД

Также «СЭ» стало известно, что в стане бело-голубых заражены директор медштаба Алексей Плесков и тренер вратарей Дмитрий Изотов. «Динамо» отложило на неопределенный срок начало тренировок, которое было запланировано на 21 мая.

  • Возобновление Тинькофф РПЛ планируется 21 июня.
  • Также коронавирус подтвердился у Джефферсона Фарфана («Локомотив») и Константина Плиева («Рубин»).
  • «Динамо» идет на шестом месте после 22-го тура.

Арустамян: «3 игрока «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат России

Юниор «Динамо» попал в главный футбольный инстаграм. Он снимался в «Счастливы вместе» и грезит АПЛ

ДЕНЬ НАЗАД
Чемпионат России

Друг Игбуна взял его документы и отправился в больницу ради бесплатного лечения

16/01/2020 В 17:34
По теме
ФутболЧемпионат РоссииДинамоСильвестр Игбун СлайБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Англии

АПЛ устроит «Ливерпулю» церемонию награждения, если клуб возьмет титул

ЧЕРЕЗ 14 МИНУТ
Чемпионат Германии

AS: Холанн не перейдет в «Реал» до 2022-го

20 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат России

Арустамян: «3 игрока «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус»

9 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Клопп: «Люди хотели обнулить сезон. Это несправедливо, «Ливерпуль» должен стать чемпионом»

9 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

00:00:34
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

00:01:44
Play Icon

Тренды

Кубок УЕФА

Вагнер – о Газзаеве в перерыве финала КУЕФА: «Он пинал все, что под руку попало, и ругался»

19 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев»

20 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Германии

Мюллер пнул главного тренера Флика после замены в матче с «Унионом»

ВЧЕРА В 21:44
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

14/05/2020 В 09:08
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Чемпионат России

Фарфан заразился коронавирусом

16/05/2020 В 18:03
Чемпионат России

Семин: «Не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!»

15/05/2020 В 21:49
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалАрустамян: «3 игрока «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус»