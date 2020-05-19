В стане бело-голубых уже пять подтвержденных случаев.

Стали известны подробности заражения коронавирусом в московском «Динамо».

По информации «Рейтинга букмекеров», три футболиста с подтвержденным диагнозом – вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и нападающий Сильвестр Игбун. «Спорт-Экспресс» сообщает, что болезнь протекает у игроков бессимптомно.

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Также «СЭ» стало известно, что в стане бело-голубых заражены директор медштаба Алексей Плесков и тренер вратарей Дмитрий Изотов. «Динамо» отложило на неопределенный срок начало тренировок, которое было запланировано на 21 мая.

Возобновление Тинькофф РПЛ планируется 21 июня.

Также коронавирус подтвердился у Джефферсона Фарфана («Локомотив») и Константина Плиева («Рубин»).

«Динамо» идет на шестом месте после 22-го тура.

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