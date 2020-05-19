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«Рубин» вошел в рейтинг андердогов, неожиданно выигравших чемпионат и попавших в ЛЧ

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«Рубин» – «Барселона», 2010

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад | Обновлено 15 минут назад

Пусть «Рубин» ни разу не вышел из группы, выступления команды Бердыева в ЛЧ запомнились.

Казанский «Рубин» вошел в рейтинг андердогов, выигравших национальные чемпионаты и попавших в Лигу чемпионов.

«В 2008 году команда Курбана Бердыева выиграла семь стартовых игр чемпионата России и больше не оглядывалась назад, оставшись на вершине таблицы до конца сезона и взяв первый титул. Из-за несоответствия календарей «Рубин» сыграл в Лиге чемпионов только в сезоне-2009/10 и занял третье место в группе F после «Барселоны» и «Интера», обойдя киевское «Динамо».

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Они защитили титул в России и вернулись на большую сцену в сезоне-2010/11, но результат был таким же: группу выиграла «Барселона», вторым стал «Копенгаген», и «Рубин» обошел только «Панатинаикос». В обоих случаях они не прошли далеко в Лиге Европы», – так объясняется присутствие «Рубина» в рейтинге Squawka.

Также авторы списка вспомнили «Блэкберн» (1995), «Нант» (1995), «Кайзерслаутерн» (1998), «Генк» (1999), «Депортиво» (2000), «Боавишту» (2001), «Вольфсбург» (2009), «Алкмар» (2009), «Бурсаспор» (2010), «Твенте» (2010), «Монпелье» (2012), «Лестер» (2016) и ПАОК (2019).

  • У «Рубина» и «Барселоны» ничейная статистика по личным встречам – по одной победе и две ничьих.
  • Казанский клуб выиграл у «Барсы» со счетом 2:1 на «Камп Ноу» в октябре 2009 года.

Судится, спасает оленей, курит кальян на стадионе. Где сейчас игроки «Рубина», прибившие «Барсу»

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