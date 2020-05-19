Интервью с президентом Клуба болельщиков «Локомотива» и представителем актива UnitedSouth Ильей Шарковым.

– Какие отношения были у нового руководства «Локомотива» с болельщиками?

– Они испортились 14 мая, когда уволили Юрия Палыча. До этого отношения были если не идеальными, то рабочими: были встречи, какие-то вопросы решались, какие-то нет, но был диалог.

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– Что сейчас возмущает болельщиков больше: сам факт ухода Семина или то, как это было сделано?

– Возмущает не то, что Семин ушел, а что его убрали. Такой человек должен уходить из клуба после какого-то совместного решения с руководством, уходить с почестями, уходить красиво. Потому что он легенда, история и традиции нашего клуба – все это в одном человеке.

– Если бы Семина уволили зимой, когда у команды был действительно неудачный отрезок поздней осенью, реакция была бы иной?

– Реакция фанатов, думаю, была бы такая же, но так хотя бы стало понятно, почему это сделали. Сейчас же вообще нет понимания причин. Никакого. Была серия из побед, мы вышли на второе лигочемпионское место – совершенно не ясно, зачем сейчас менять тренера. Интервью Мещерякова, где он говорил, что Николичу нужно дать больше времени, поэтому Семина не продлили до конца сезона – это смешно. Всех игроков продлили до конца сезона, а Юрия Палыча – нет.

Юрий Семин и Криштиану Роналду, «Локомотив»–«Ювентус» Фото: Getty Images

Заявления Мещерякова о том, что Николичу нужно подготовиться к следующему сезону, говорят о том, что полностью наплевали на текущий, на место в Лиге чемпионов, хотя она приносит 20-30 миллионов евро. И после этого говорится, что нужно затянуть пояса. Это нелогично и глупо.

Недавно общались с Палычем – он тоже не понимает причины. В интернете одной из причин часто пишут невысокую зарплату Николича, но Юрий Палыч был готов практически бесплатно работать, ему никакого варианта остаться не предложили.

– Слова Мещерякова о том, что благополучный период закончился: как вы их воспринимаете? Какого развития событий в клубе ждете?

– Думаю, благополучный период закончился, пока в клубе находится Мещеряков. После того, как Мещеряков с Кикнадзе уйдут, он снова начнется. Дело ведь не в финансах. Сейчас благополучный период будет продолжаться разве что у «Зенита» с его «Газпромом». Все остальные клубы будут в равных условиях. Тем более и цены на игроков тоже упадут – покупать их получится дешевле. Надо участвовать в Лиге чемпионов, зарабатывая тем самым деньги на хороших игроков, а для этого нужно убрать руководство.

– Но если посмотреть с другой стороны – у Семина был конфликт разной степени силы со всеми последними боссами «Локо». Причем абсолютно разными. И всегда болельщики были на стороне тренера. Не считаете ли вы, что уход Семина – заведомо непопулярное решение, какими бы мотивами клуб не руководствовался?

– Это решение не вызвало бы протест, если б нормально простились с Юрием Палычем. Найти общий язык, может, какие рычаги, чтобы договориться с ним, предложить ему, к примеру, небольшой пакет акций клуба и место в совете директоров – все это можно было сделать.

Ему же предложили место, которое ни на что не влияет (Семину предложили стать почетным тренером «Локо» и возглавить клубную академию, он отказался – Eurosport.ru) – это выглядело как подачка. Он не имел бы право ни на какие решения, не уверен, что ему бы разрешили участвовать даже в тренировочном процессе. Как и в академии, где его должность была бы номинальной: сиди в кабинете, получай оклад, только ничего не делай. Думаю, любой из нас посчитал бы это издевкой и отказался, особенно учитывая, сколько Юрий Палыч сделал для «Локомотива». Они не имели права так с ним расставаться.

– Гвоздики и фото Кикнадзе с Мещеряковым в траурной рамке у стадиона – это одиночная акция или часть большой кампании протеста?

– Это была уже не первая акция. Сначала появились одиночные пикеты, потом наши болельщики сделали огромное граффити около стадиона на стене около ж/д путей «Только Семин».

Стал бы я делать такую акцию [с траурными фото]? Наверное, нет. Осуждаю ли ее и считаю перебор? Однозначно нет. Перебором было то, что сделало руководство «Локомотива». Это настоящий плевок в душу всем болельщикам. Они нагадили, начали уходить, потом подумали, вернулись, еще помочились, пнули, плюнули и, гордо подняв голову, пошли дальше.

Акций, подобных той с гвоздиками и фото, наверное, мы проводить не будем. Это не совсем этично. Но я полностью поддерживаю любые проявления протеста со стороны фанатов. Главное, не сидеть на месте, показывать, что нас много и мы все недовольны.

– То есть это не была акция движа?

– Да, это была частная акция.

– Ждать ли масштабных акций протеста уже от UnitedSouth после снятия режима самоизоляции?

– Конечно. Они однозначно будут. Все это так просто не пройдет и не закончится. Если руководство на это надеялось, то зря.

Понимаете, Николич, как бы хорошо к нему ни относились в Сербии: специалисты, болельщики «Партизана», с которыми мы общались – это не уровень топ-клуба РПЛ. Поэтому точно будет провал в результатах. Сказки не случится: мы не выиграем этот чемпионат, не попадем в ЛЧ, начало следующего сезона тоже будет провальным. Поэтому, когда появится возможность высказывать свое мнение на трибунах, будет жарко, я уверен.

– Что сейчас должно сделать руководство, чтобы хоть как-то минимизировать ущерб? Или после увольнения Семина обратной дороги нет?

– Вообще контракт Семина еще не закончен. Сказочным вариантом было бы, если б руководство клуба поменяло решение и продлило контракт с Семиным, а Николичу выплатило неустойку. Но мы все понимаем, что так не будет. Поэтому шансов успокоить фанатов нет – руководство «Локо» должно уйти в отставку.

Василий Кикнадзе Фото: Getty Images

Мы будем продолжать протест. Например, в интернете уже начались акции против adidas (технический спонсор клуба с лета 2020-го – Eurosport.ru). Уже сотни пишут, что не будут ничего покупать с символикой клуба и по возможности вообще откажутся от продукции adidas. Букмекерская контора «1xСтавка» тоже пострадает из-за оттока клиентов. Будем призывать не пользоваться услугами «РЖД», тем более самолеты подчас дешевле поездов. В общем, постараемся бойкотировать спонсоров, которые дают деньги этому руководству.

– Будет ли это противостояние распространяться на Николича, или вы все же будете его поддерживать?

– Обязательно будет распространяться и на него. Он прекрасно знал, куда идет, и знал, кого он будет сменять, кто такой Семин для «Локомотива». Он понимает, что под ним будет все гореть, поблажек ему не будет.

С течением времени, если он выйдет в Лигу чемпионов или выиграет чемпионство, к нему может поменяться отношение. Особенно если клуб все же договорится с Семиным о прощальном матче и каких-то торжественных акциях. Отношение к Николичу может поменяться в сторону небольшого потепления, к руководству клуба – нет. Только отставка.

– Будет ли какое мероприятие с Семиным, организованное болельщиками?

– Мы ждем нормальных объяснений от руководства: предложит ли оно что-то нам. Если нет, то мы договоримся с Юрием Палычем и сделаем все своими силами. Но хотелось бы, чтобы об этом позаботился клуб.

– Верите, что Семин может еще раз вернуться в «Локомотив»?

– В футболе бывает всякое. Я был бы счастлив, если б это произошло. И верю, конечно. Вы ж его видели – это мужчина в самом соку. Он много чего может еще дать футболу.

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