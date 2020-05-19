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«Зенит» продлил контракт с Кокориным на период доигровки сезона

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Александр Кокорин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
35 минут назад

Арендный договор с «Сочи» тоже продлен.

«Зенит» продлил контракт с нападающим Александром Кокориным на период доигрывания сезона-2019/20, а также арендный договор с «Сочи».

Информация о предложении контракта 29-летнему футболисту появилась в распоряжении «Спорта день за днем», позже ее подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

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«Слухи из разряда: «Слышали звон, но не знаем, где он». В соответствии с рекомендациями УЕФА и Ассоциации европейских клубов, с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовано продлить истекающие контракты на период до конца текущего сезона. Что и сделано в случае с Александром Кокориным. Его контракт с «Зенитом» продлен на период доигрывания, и договор аренды с «Сочи» тоже продлен», – цитирует Медведева «Р-Спорт».

  • «Зенит» не заявил вернувшегося из колонии Кокорина на второй круг чемпионата России и отправил в аренду в «Сочи».
  • В четырех матчах за «Сочи» Кокорин забил три мяча и сделал два ассиста. Команда поднялась из зоны вылета на 11-е место.
  • Рестарт приостановленной из-за пандемии коронавируса Тинькофф РПЛ запланирован на 21 июня.

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