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Саенко рассказал, как Киркоров назвал своего сына в честь сына Ивана

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Иван Саенко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Оказывается, Иван и Филипп неплохо знакомы.

Бывший нападающий сборной России Иван Саенко рассказал, что народный артист России Филипп Киркоров назвал сына Мартином в честь его старшего сына.

«Я тренировал его детей? Это Филипп так сказал. Ну вообще мы давно дружим, познакомились как раз после чемпионата Европы. И практически все время на связи. В 2010-2011 году был в Дубае вместе с семьей, и он улетал в Москву. Он увидел моего старшего сына.

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Когда мы летели в самолете, он сказал: «Вань, у меня будет ребенок». Я еще так посмотрел на него... И говорит: «Мартином назову». Я посмеялся: «Я тебе не верю». И потом у него ребенок появился, он мне набрал и говорит: «Я ж тебе обещал», – рассказал 36-летний Саенко в интервью ютьюб-каналу «Поз и Кос».

  • В России Саенко выступал за «Факел» и «Спартак», в Германии – за «Карслруэ» и «Нюрнберг».
  • Иван – бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.

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