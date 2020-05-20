Иван Саенко
Фото: Getty Images
Оказывается, Иван и Филипп неплохо знакомы.
Бывший нападающий сборной России Иван Саенко рассказал, что народный артист России Филипп Киркоров назвал сына Мартином в честь его старшего сына.
«Я тренировал его детей? Это Филипп так сказал. Ну вообще мы давно дружим, познакомились как раз после чемпионата Европы. И практически все время на связи. В 2010-2011 году был в Дубае вместе с семьей, и он улетал в Москву. Он увидел моего старшего сына.
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Когда мы летели в самолете, он сказал: «Вань, у меня будет ребенок». Я еще так посмотрел на него... И говорит: «Мартином назову». Я посмеялся: «Я тебе не верю». И потом у него ребенок появился, он мне набрал и говорит: «Я ж тебе обещал», – рассказал 36-летний Саенко в интервью ютьюб-каналу «Поз и Кос».
- В России Саенко выступал за «Факел» и «Спартак», в Германии – за «Карслруэ» и «Нюрнберг».
- Иван – бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.
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