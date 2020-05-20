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Аршавин сфотографировался на куче дров и отметил экс-одноклубников: Кержакова, Погребняка и других

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Андрей Аршавин

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
3 часов назад

Владислав Радимов обиделся, а подписчики вычислили на фото Артема Дзюбу.

Экс-капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин пошутил над бывшими одноклубниками.

38-летний Аршавин сфотографировался на куче дров и подписал: «Собираем состав». В публикации он отметил Александра Кержакова, Павла Погребняка, Анатолия Тимощука, Владимира Быстрова и Владислава Радимова, с которыми играл за «Зенит».

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«Главное не сгореть, парни», – с юмором отреагировал Малафеев.

«Сволочь», – написал Радимов.

Подписчикам шутка тоже зашла – преимущественно они увидели в поленьях Артема Дзюбу.

«Убери ноги с Дзюбы!»

«Как много Дзюбы».

«Состав из одних Подберезкиных и Березуцких», – пишут фолловеры.

  • В составе «Зенита» Аршавин завовевал семь трофеев, в «Кайрате» – три, в «Арсенале» – ни одного.
  • Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.

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