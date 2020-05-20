Андрей Аршавин
Фото: Instagram
Владислав Радимов обиделся, а подписчики вычислили на фото Артема Дзюбу.
Экс-капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин пошутил над бывшими одноклубниками.
38-летний Аршавин сфотографировался на куче дров и подписал: «Собираем состав». В публикации он отметил Александра Кержакова, Павла Погребняка, Анатолия Тимощука, Владимира Быстрова и Владислава Радимова, с которыми играл за «Зенит».
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«Главное не сгореть, парни», – с юмором отреагировал Малафеев.
«Сволочь», – написал Радимов.
Подписчикам шутка тоже зашла – преимущественно они увидели в поленьях Артема Дзюбу.
«Убери ноги с Дзюбы!»
«Как много Дзюбы».
«Состав из одних Подберезкиных и Березуцких», – пишут фолловеры.
- В составе «Зенита» Аршавин завовевал семь трофеев, в «Кайрате» – три, в «Арсенале» – ни одного.
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.
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