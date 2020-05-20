Владислав Радимов обиделся, а подписчики вычислили на фото Артема Дзюбу.

Экс-капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин пошутил над бывшими одноклубниками.

38-летний Аршавин сфотографировался на куче дров и подписал: «Собираем состав». В публикации он отметил Александра Кержакова, Павла Погребняка, Анатолия Тимощука, Владимира Быстрова и Владислава Радимова, с которыми играл за «Зенит».

Чемпионат России «Угадай, кто?» Аршавин выложил фото в футболке «Зенита» и маске свиньи 25/04/2020 В 21:17

«Главное не сгореть, парни», – с юмором отреагировал Малафеев.

«Сволочь», – написал Радимов.

Подписчикам шутка тоже зашла – преимущественно они увидели в поленьях Артема Дзюбу.

«Убери ноги с Дзюбы!»

«Как много Дзюбы».

«Состав из одних Подберезкиных и Березуцких», – пишут фолловеры.

В составе «Зенита» Аршавин завовевал семь трофеев, в «Кайрате» – три, в «Арсенале» – ни одного.

Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.

Барановская – образец сильной женщины. Она рассталась с абьюзером и стала успешнее Аршавина

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат России «Вовка под контролем!» Аршавин выложил фото, на котором держит Быстрова за пах 16/11/2019 В 10:00