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ЦСКА продлил контракт с Гончаренко

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Виктор Гончаренко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Слухи об уходе белорусского коуча не подтвердились.

ЦСКА продлил контракт с белорусским специалистом Виктором Гончаренко до конца сезона-2020/21.

О продлении соглашения с 42-летним главным тренером сообщается на официальном сайте армейского клуба.

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  • Гончаренко работает в ЦСКА с декабря 2016 года, под его руководством команда завоевала Суперкубок России и дошла до четвертьфинала Лиги Европы.
  • После 22 туров приостановленной Тинькофф РПЛ-2019/20 ЦСКА идет на пятом месте с пятиочковым отставанием от тройки.

Тест: вспомни состав ЦСКА из финала Кубка УЕФА

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