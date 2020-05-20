Виктор Гончаренко
Фото: Getty Images
Слухи об уходе белорусского коуча не подтвердились.
ЦСКА продлил контракт с белорусским специалистом Виктором Гончаренко до конца сезона-2020/21.
О продлении соглашения с 42-летним главным тренером сообщается на официальном сайте армейского клуба.
Кубок УЕФА
Вагнер – о Газзаеве в перерыве финала КУЕФА: «Он пинал все, что под руку попало, и ругался»
18/05/2020 В 11:55
- Гончаренко работает в ЦСКА с декабря 2016 года, под его руководством команда завоевала Суперкубок России и дошла до четвертьфинала Лиги Европы.
- После 22 туров приостановленной Тинькофф РПЛ-2019/20 ЦСКА идет на пятом месте с пятиочковым отставанием от тройки.
Тест: вспомни состав ЦСКА из финала Кубка УЕФА
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Чемпионат Англии
FourFourTwo включил Фалькао и двух экс-игроков ЦСКА в список худших футболистов в истории АПЛ
20/04/2020 В 09:24
Чемпионат России
Телеграм-канал «Ложа прессы»: Гончаренко покинет ЦСКА после завершения сезона
27/04/2020 В 12:53