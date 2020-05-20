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«Мне писали «С днем рождения, шлюха!» Телеведущая Орзул вспомнила скандальный поцелуй с Дзюбой

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Мария Орзул

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
2 часов назад

Болельщики до сих пор оставляют в профиле девушки негативные комментарии.

Телеведущая Мария Орзул рассказала подробности нашумевшей истории, датированной 2015 годом. Тогда Орзул застукали возле гостиницы, где расположилась сборная России, в машине с женатым Артемом Дзюбой.

«Люди очень жестокие. К сожалению, личное дело стало публичным. И все это было раздуто до такой степени... Но почему люди верят всему, что пишет желтая пресса? Это же абсурд! Когда все это произошло, на меня, по-моему, ополчилась вся пресса, все СМИ. Мне позвонили от Малахова, от Гордона, звали прийти в эфир и рассказать. Я ни разу себе не позволила это сделать. Хотя могла прийти и рассказать о том, что было на самом деле. Ведь тогда все заголовки были примерно такими: «Замужняя Мария Орзул и так далее». А на самом деле на тот момент мы с мужем уже год или полтора не жили вместе.

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Меня называли любовницей. Не была я никакой любовницей! Это просто какой-то бред. Но даже не в этом дело. Что было – то было. Другие такое порой вытворяют, а тут на меня из-за какого-то трехсекундного поцелуя... Почти пять лет прошло, а травля продолжается! Помню, за несколько дней до этого умер Борис Немцов. Я когда зашла на Lifenews почитать о похоронах Бориса Ефимовича, там было триста тысяч просмотров. А мое видео, которое висело всего три часа с заголовком про «Орзул – любовницу Дзюбы», собрало миллион просмотров! Мне обрушили все соцсети.

У меня через месяц был день рождения, и знаете, какой первый комментарий я прочитала? «С днем рождения, шлюха!» Я такой человек, который никогда никому ничего плохого не сделала, я очень мягкая и ранимая. Я довела себя настолько, что лежала под капельницами. А СМИ вертели эти новости, придумывали какие-то новые подробности. Столько вранья на меня вылилось. Это был просто ад. Сейчас я живу по принципу: ты не услышишь, как над тобой смеются остальные, если будешь смеяться громче всех. Я приняла для себя решение, что буду воспринимать ситуацию так: что было, то было. Думайте, что хотите. Стараюсь относиться к этому философски.

Но мне все равно странно, что спустя столько лет меня до сих пор спрашивают: «Как там Дзюба?» Я с ним не общалась и не общаюсь. Реально какое-то сумасшествие. Иногда пишут: «Сколько сантиметров у Дзюбы?» У людей, которые такое пишут, какое-то расстройство. Такое количество хейта на меня обрушилось! Иногда терпения не хватает. У меня же в подписчиках и мама, и друзья. Люди думают, что они плюнули в меня, и это мимо пролетело. Но у меня тонкая душевная организация», – приводит слова Орзул «Советский спорт».

  • В 2015 году Дзюба перешел из «Спартака» в «Зенит».
  • В чемпионате России-2019/20 Артем провел 21 матч, забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.

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