Что футболисты скажут теперь?

Следственные органы Набережных Челнов по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении организаторов инвестиционного фонда Gafarov and Partners («Гафаров и партнеры»).

В прокуратуре выяснили, что с октября 2019-го по май 2020-го челнинский бизнесмен Эрик Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами на общую сумму более 5 млн рублей. Как сообщает «БИЗНЕС Online», в действиях Гафарова и его напарников прокуратура усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

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Сейчас организаторы пирамиды пытаются получить политическое убежище за рубежом, а также распродают имущество.

Ранее ряд российских футболистов, в том числе Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов и Александр Кержаков, прорекламировали фонд Эрика Гафарова.

Эрик Гафаров уже выставил на продажу автомобиль Bentley стоимостью более 11 млн рублей.

Мостовой, Тихонов и Нигматуллин пиарят, возможно, финансовую пирамиду. Теперь вместе с блогером

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