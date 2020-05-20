Футбол
Чемпионат России

На организаторов фонда, который рекламировали Аршавин и Кержаков, завели уголовное дело

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Андрей Аршавин

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Что футболисты скажут теперь?

Следственные органы Набережных Челнов по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении организаторов инвестиционного фонда Gafarov and Partners («Гафаров и партнеры»).

В прокуратуре выяснили, что с октября 2019-го по май 2020-го челнинский бизнесмен Эрик Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами на общую сумму более 5 млн рублей. Как сообщает «БИЗНЕС Online», в действиях Гафарова и его напарников прокуратура усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

Чемпионат России

«Не ваше дело, что я надеваю». Аршавин и еще 3 спортсмена не признались в рекламе возможной пирамиды

10/05/2020 В 20:09

Сейчас организаторы пирамиды пытаются получить политическое убежище за рубежом, а также распродают имущество.

  • Ранее ряд российских футболистов, в том числе Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов и Александр Кержаков, прорекламировали фонд Эрика Гафарова.
  • Эрик Гафаров уже выставил на продажу автомобиль Bentley стоимостью более 11 млн рублей.

Мостовой, Тихонов и Нигматуллин пиарят, возможно, финансовую пирамиду. Теперь вместе с блогером

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат России

Мошенники развели Алану Мамаеву на 75 тысяч рублей – жена футболиста хотела купить футляр для помады

19/08/2019 В 12:45
Чемпионат России

Аршавин сфотографировался на куче дров и отметил экс-одноклубников: Кержакова, Погребняка и других

16 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат РоссииАндрей АршавинАлександр МостовойБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Испании

39-летний Адурис объявил о завершении карьеры

33 МИНУТ НАЗАД
Футбол

Убийства судей, матч в тюрьме с Марадоной и смерть в бутсах. Эскобар и его футбольный суперклуб

4 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Германии

Болельщики уверены, что Холанн – робот. Но дело не в его результативности

5 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

В Египте задержали четырех преступников – они пытались ограбить магазин в масках Салаха

5 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

00:01:43
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Испании

Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала»

00:08:29
Play Icon
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

15 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

ВЧЕРА В 09:53
Play Icon
Кубок УЕФА

Вагнер – о Газзаеве в перерыве финала КУЕФА: «Он пинал все, что под руку попало, и ругался»

18/05/2020 В 11:55
Чемпионат России

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев»

18/05/2020 В 10:59
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Футбол

Златан проводит карантин в Швеции и тренируется с «Хаммарбю». Его голы в двусторонке хороши

24/04/2020 В 18:18
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Чемпионат Англии

Провалиться в «Ливерпуле» и заново учиться ходить. Звезда «Саутгемптона» заменит Кейна на Евро

21/02/2020 В 18:07
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
US Open

19-летняя Андрееску за год прошла путь от третьей сотни к титулу USO. Она закономерно вынесла Серену

07/09/2019 В 11:15
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал«Мне писали «С днем рождения, шлюха!» Телеведущая Орзул вспомнила скандальный поцелуй с Дзюбой
Следующий материал39-летний Адурис объявил о завершении карьеры