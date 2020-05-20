Андрей Аршавин
Фото: Instagram
Что футболисты скажут теперь?
Следственные органы Набережных Челнов по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении организаторов инвестиционного фонда Gafarov and Partners («Гафаров и партнеры»).
В прокуратуре выяснили, что с октября 2019-го по май 2020-го челнинский бизнесмен Эрик Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами на общую сумму более 5 млн рублей. Как сообщает «БИЗНЕС Online», в действиях Гафарова и его напарников прокуратура усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.
«Не ваше дело, что я надеваю». Аршавин и еще 3 спортсмена не признались в рекламе возможной пирамиды
Сейчас организаторы пирамиды пытаются получить политическое убежище за рубежом, а также распродают имущество.
- Ранее ряд российских футболистов, в том числе Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов и Александр Кержаков, прорекламировали фонд Эрика Гафарова.
- Эрик Гафаров уже выставил на продажу автомобиль Bentley стоимостью более 11 млн рублей.
Мостовой, Тихонов и Нигматуллин пиарят, возможно, финансовую пирамиду. Теперь вместе с блогером
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