Вратарь «Спартака» капитально чокнулся. Хамил Черчесову, убегал со сборов и махал пистолетом

Теперь гоняет по тюрьмам и помогает ветеранам.

Осенью 2006 года 25-летний Алексей Зуев сыграл в раме против «Баварии» и «Спортинга»: вратарь помог «Спартаку» занять третье место в группе, но гимн ЛЧ вскружил голову и без того странноватого парня. После выезда в Лиссабон Зуев почувствовал себя легендой клуба – логично, что 2007-й сложился для Леши катастрофически.

Для начала голкипер пришел на переговоры с гендиректором Шавло и спортдиром Черчесовым. Зуев получал 10 тысяч долларов в месяц (меньше всех в команде), но попросил двадцатку. «Такие деньги тебе здесь не светят», – отрезал Черчесов, и Алексея понесло. Он нахамил будущему тренеру сборной России («Почему не светят? Потому что вы столько не зарабатывали?»), а потом выдал абсолютную ахинею: «Поднимите мне зарплату, ведь за моей спиной – святые».

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Уже в тот момент Зуева нужно было за ручку тащить к доктору, но Черчесов и Шавло зачем-то стали спорить с явно нездоровым человеком. Диалог о том, за чьей спиной на самом деле стоят святые, ни к чему не привел: Леша выбежал из кабинета без нового контракта, а менеджеры решили, что пацан откровенно обнаглел.

Алексей Зуев в стартовом составе на матч «Спартака» Фото: Imago

Следующий акт безумия случился на сборах в Турции. Коуч «Спартака» Владимир Федотов считал, что Зуев просто перегрелся, но тренер вратарей Юрий Перескоков уже тогда все понял. Он прямо говорил, что Леше надо к врачу, но Федотов отмахивался. Аргумент был железобетонным: «Представляешь, какая буча поднимется? В самой популярной команде страны – сумасшедший!»

Конечно же, сборы стали эпохальными. Зуева поселили то ли с Бояринцевым, то ли с Калиниченко – это не так важно, потому что соседство продлилось недолго. Алексей полностью закрывал окна занавесками, расставлял свечи, читал молитвы и вскоре остался один: жить с ним было невозможно.

В те времена он рассуждал так: «25 лет прожиты бездарно. Я долго ходил в церковь, но не понимал зачем. Сейчас хочу посвятить свою жизнь служению Богу, помогать страждущим. Даже подумал о том, чтобы закончить с футболом – попрощаться и уйти в церковь. Но еще рано. Отказавшись от мирской жизни, можно сразу потерять работу, семью, друзей. Но если Богу будет угодно, в будущем я выберу этот путь». Когда интервьюер предположил, что у Зуева протек чердак, тот отрезал: «У меня не было и нет никаких расстройств».

Самая лютая история с турецких сборов-2007 произошла после того, как «Спартак» нацелился на вратаря Амелию. Зуева взбесила эта новость, и он пошел на разборки к Федотову. Леша явно рассчитывал, что Владимир Григорьевич его подбодрит, а тренер в ответ на вопрос «Я вам нужен?» ответил: «Не знаю». Реакция Зуева – десять баллов из десяти. Он собрал вещички, заявил, что ему не подходит турецкий климат, и без спроса свалил домой.

Пока в «Спартаке» размышляли, что делать с нездоровым голкипером (лечить, отчислять или продавать), Алексей максимально облегчил боссам задачу. 3 марта 2007 года Зуев поругался на заправке с каким-то мужчиной в очках: «Он был очень плотненький. Стоял и гордился чем-то. Я ему говорю: «Дружище, чтобы у тебя не было проблем, будь поскромнее. И все в этой жизни у тебя получится». А он мне: «Ты меня не учи». После этого они поспорили и поругались, а затем Леша сбегал в машину и вернулся с травматом. До выстрела не дошло: вратарь «Спартака» просто направил ствол на противника и сказал: «Пух!» Этого оказалось достаточно – вскоре у бензоколонки припарковалась милиция.

Зуев провел в отделении сутки и развлекался там очень своеобразно. При себе было 60 тысяч рублей: Алексей выкупал у копов тех, кто провинился по мелочи – людей отпускали, а пачка купюр становилась все тоньше. Правда, самого Зуева освободили только после вмешательства Ковалевски и Быстрова, которые моментально рванули вытаскивать друга из-за решетки.

Карьера в «Спартаке» тут же закончилась, а из воспоминаний остались только полтора десятка матчей в РПЛ, победный финал Кубка-2003, да микровспышка в Лиге чемпионов. Хуже всего, что Зуев остался один: он вспоминал, как после изгнания из клуба лечил одновременно и психику, и весь организм. Если с первым все понятно (Алексей вроде бы поправился после грамотной терапии), то жесточайшая вирусная инфекция фактически приковала вратаря к постели на семь месяцев. «Я подходил к окну, смотрел вниз и думал: прыгнуть, что ли? Останавливала только мысль о дочке. Я понимал: умирать мне нельзя».

Во время инфекции Зуев принимал мощные препараты, поэтому алкоголь был под запретом. Когда болезнь отступила, Леша не побежал тренироваться (зря, вес перевалил за сотку), а очутился в легком запое. Всего за два года голкипер «Спартака» прошел путь от Лиги чемпионов до исповеди «Спорт-Экспрессу». Огромное интервью называется «Как я был сумасшедшим» – Алексей честно рассказал корреспондентам, как его штормило во время болезни.

Видимо, футболист рассчитывал, что про него вспомнят, но вышло наоборот: российские клубы ужаснулись и окончательно поставили крест на Зуеве. Тот, конечно, обвинил во всем журналистов, которые должны были прислать текст на сверку, хотя Леша этого не просил.

Вернуться в РПЛ так и не получилось: Зуев побарахтался в трех маленьких клубах (потолок – «Витязь» из Подольска), но ближе к середине 2010-х окончательно мигрировал в пляжный футбол. На песке у него все сложилось гораздо успешнее, чем на газоне: Алексей вызывался в сборную, брал трофеи и даже признавался лучшим вратарем на локальных турнирах.

Еще в «Спартаке» Зуев сочинял песни и исполнял их на гитаре. Сейчас, когда тренироваться уже не надо, времени на творчество хватает с запасом. Иногда Алексей даже дает интервью-концерты: играет на гитаре, а затем обсуждает тексты треков со слушателями. «Ночью спишь, проснулся – два четверостишия написал, берешь телефон, начинаешь писать. Может, странно прозвучит, но я в этом состоянии себя ощущаю проводником. От меня требуется только записывать», – так и появляются новые хиты.

Зуев действительно жутковато вел себя в «Спартаке», но после исцеления уже не психовал. Все знакомые Алексея называют его добрым и глубоким человеком – это подтвердилось и во время самоизоляции. В конце марта Леша выступил в исправительной колонии (собрал зал на 150 человек), в апреле выставил на продажу медаль за победу в Кубке России-2003 (профит – на благотворительность) и лично разнес продукты пожилым болельщикам «Спартака». Огромный респект.

Алексей Зуев никогда не был звездным вратарем, но точно тянул уровень Премьер-лиги. Безумно жаль, что одно помутнение надломило искреннего и порядочного парня, который остался наедине со своими демонами и победил их лишь ценой всей футбольной карьеры.

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