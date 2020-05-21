Футбол
Чемпионат России

Baza: у Кадырова подозрение на коронавирус, его доставили в одну из клиник Москвы

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Рамзан Кадыров

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 17 минут

В пресс-службе почетного президента «Ахмата» информацию пока не подтвердили.

У главы Чечни, почетного президента «Ахмата» Рамзана Кадырова подозревают коронавирус.

По данным телеграм-канал Baza, на первые признаки недомогания Кадыров пожаловался несколько дней назад. Позже состояние политика начало быстро ухудшаться, и врачи порекомендовали ему обратиться в московские больницы. Рамзана Ахматова на самолете доставили в одну из лучших клиник столицы России.

Чемпионат России

Фарфан заразился коронавирусом

16/05/2020 В 18:03

Утверждается, что у Кадырова диагностировано поражение легких. Диагноз COVID-19 пока не подтвержден.

В пресс-службе Кадырова отказались комментировать поступившие сообщения: «Мы никакой информации не даем».

  • Ранее из-за пандемии коронавируса был прерван розыгрыш РПЛ-2019/20. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.
  • «Ахмат» занимает в турнирной таблице последнее 16-е место.

Болеющий коронавирусом Федун рассказал о самочувствии

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России

🔝«Ротор» и «Химки» вышли в Тинькофф РПЛ, стыковых матчей не будет

15/05/2020 В 12:17
Чемпионат России

Шалимов – главная ошибка Галицкого. Босс «Краснодара» зря возродил карьеру Игоря

06/05/2020 В 16:00
По теме
ФутболЧемпионат РоссииАхмат
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Евро-2020

Энрике: «Играть без фанатов еще печальнее, чем танцевать с собственной сестрой»

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Англии

Виллаш-Боаш отказал «Ньюкаслу», который скоро купит саудовский принц

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Вратарь «Спартака» капитально чокнулся. Хамил Черчесову, убегал со сборов и махал пистолетом

3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Клопп разрешил футболистам не приходить на тренировки, если они не чувствуют себя в безопасности

6 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

00:01:43
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Испании

Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала»

00:08:29
Play Icon
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon

Тренды

Чемпионат Германии

Болельщики уверены, что Холанн – робот. Но дело не в его результативности

ДЕНЬ НАЗАД
Чемпионат России

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко

ВЧЕРА В 10:20
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

ВЧЕРА В 06:50
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

19/05/2020 В 09:53
Play Icon
Кубок УЕФА

Вагнер – о Газзаеве в перерыве финала КУЕФА: «Он пинал все, что под руку попало, и ругался»

18/05/2020 В 11:55
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Чемпионат Англии

Провалиться в «Ливерпуле» и заново учиться ходить. Звезда «Саутгемптона» заменит Кейна на Евро

21/02/2020 В 18:07
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалВратарь «Спартака» капитально чокнулся. Хамил Черчесову, убегал со сборов и махал пистолетом
Следующий материал«Что-то идет не так». Родман прокомментировал слухи о смерти Ким Чен Ына