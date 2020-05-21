В пресс-службе почетного президента «Ахмата» информацию пока не подтвердили.

У главы Чечни, почетного президента «Ахмата» Рамзана Кадырова подозревают коронавирус.

По данным телеграм-канал Baza, на первые признаки недомогания Кадыров пожаловался несколько дней назад. Позже состояние политика начало быстро ухудшаться, и врачи порекомендовали ему обратиться в московские больницы. Рамзана Ахматова на самолете доставили в одну из лучших клиник столицы России.

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Утверждается, что у Кадырова диагностировано поражение легких. Диагноз COVID-19 пока не подтвержден.

В пресс-службе Кадырова отказались комментировать поступившие сообщения: «Мы никакой информации не даем».

Ранее из-за пандемии коронавируса был прерван розыгрыш РПЛ-2019/20. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.

«Ахмат» занимает в турнирной таблице последнее 16-е место.

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