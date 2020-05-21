Василий верит, что коуч ЦСКА спрогрессирует в новом сезоне.

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение руководства ЦСКА продлить контракт с главным тренером Виктором Гончаренко до конца сезона-2020/21.

«Новый контракт Гончаренко – как много слов! На самом деле смысл простой: как вы поменяете тренера, если до августа играть через месяц со старой командой, а потом через неделю с обновленной? Так можно только если вы готовили смену тренера заранее. Ну, как «Локомотив»; правда, там ошибочно решили, что смена тренера – это просто оформление на работу другого человека, и этого достаточно. Но нет.

Чемпионат России Уткин: «Семину место на пенсии. Он не подходит амбициозному клубу» 18/05/2020 В 14:42

Потому и контракт с Гончаренко на год. Это не новое доверие – его как раз можно заработать за этот год. Это нормальное кризисное решение. Думаю, в другом случае шансы Виктора были бы 50 на 50 в лучшем случае. Но в чем Гончаренко не откажешь – он умеет меняться. Он развивается, не остановился. Думаю, это ключевой год в его карьере. Если ЦСКА выправится после своего многолетнего хозяйственного спада – это очень перспективное место работы для совсем не старого и еще далеко не реализовавшегося тренера. Тут я оптимист. Тем не менее решение клуба о годичном контракте сейчас ни о чем не говорит, иное было бы абсурдом», – написал Уткин в телеграм-канале.

Ранее из-за пандемии коронавируса был прерван розыгрыш РПЛ-2019/20. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 14 очков.

Гончаренко обыграл «Реал» и сошел с ума. Он думает, что ему можно все

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России Уткин: «Характер Аршавина вписывается в слово «говнюк» 26/04/2020 В 21:45