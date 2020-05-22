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Погребняк заразился коронавирусом

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Павел Погребняк

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 9 минут

36-летний форвард легко переносит болезнь.

Нападающий «Урала» Павел Погребняк заболел коронавирусом.

«По результатам общекомандного тестирования на COVID-19, было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме нападающего «Урала» Павла Погребняка. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат.

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Отметим, что заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме. Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Мы желаем Павлу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле», – говорится в заявлении клуба.

  • Тесты остальных сотрудников клуба дали отрицательный результат.
  • Ранее случаи заражения COVID-19 были выявлены в «Локомотиве», «Динамо» и «Рубине».

Погребняк был слабее Дзюбы, но уехал в Англию. Павел – самый целеустремленный русский форвард

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