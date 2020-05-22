Говорят, Бухаров – худший трансфер в истории «Зенита». Но эта сделка стала судьбоносной

Саша не взорвал, зато в России появился новый классный коуч.

Осенью 2009 года Алексей Миллер откровенно психовал: всего за полтора года «Зенит» скатился от триумфа в Кубке УЕФА до борьбы за третье место в чемпионате России. Босса «Газпрома» злило, что клуб тотально облажался в Европе (пролетели мимо группы ЛЕ) и не претендует на титул в РПЛ, поэтому на следующий сезон выделили громадный бюджет. Финансового фэйр-плей не существовало, так что задача звучала ультимативно: вернуть корону любой ценой.

Летом 2010-го «Зенит» Лучано Спаллетти и так уверенно шел первым, но итальянцу дали мощнейшее усиление под Лигу чемпионов. Клуб потратил 22 млн евро на элитного защитника Бруну Алвеша и забрал у «Рубина» 25-летнего форварда Бухарова. Сумма того трансфера поражает до сих пор: за Сашу отдали космические 12 млн евро, хотя он даже не был игроком сборной России.

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Александр Бухаров («Рубин») против Люка Уилшира («Динамо») Фото: Getty Images

Параллельно выяснилось, что Бухаровым предметно интересовался «Вольфсбург», но Александр все равно выбрал Петербург – якобы оттуда проще пробиться на Евро-2012. И фанаты, и журналисты восприняли такое решение крайне жестко: например, Юрий Дудь минимум трижды упоминал кейс Бухарова как типичный пример русского паспортиста. Саша мог поехать в Германию, получать 1 млн евро в год и рубиться на полных стадионах, но предпочел гарантированные 2-2,5 млн евро в богатеньком «Зените» – никакого стремления покинуть зону комфорта.

Впрочем, питерских болельщиков напрягала не только расчетливость Бухарова, но и его игра. После бодрого старта в 2010-м (4 гола, дубль в золотом матче) Саша выпал из основы, затем слег с травмами, а потом очутился в депрессии. Больше всего он мечтал вернуться в родной «Рубин», но Спаллетти упорно отказывал. У казанцев просили то 8, то 12 млн евро, причем налом и единовременно. Само собой, бывший клуб Александра был готов лишь на рассрочку, да и то после торга.

Камбэк откладывался, а Бухаров сходил с ума от тоски. Он перестал пахать на тренировках («Понимал, что не буду играть»), ударился в покер (залипал в ноутбуке целыми днями), объедался мантами (личный рекорд – 50 штук за день) и не делал ничего, чтобы изменить ситуацию. Строго говоря, над Сашей начали издеваться в Питере не на пустом месте: людей раздражала аморфность человека, на которого клуб спускал около 80-100 млн рублей в год.

На фоне других габаритных форвардов «Зенита» Бухаров смотрелся просто жалко. Попович приехал в Петербург и вкалывал как сумасшедший, Гартиг был комичным, но брутальным и старательным, Пошкус цеплялся за любой мяч, Погребняк сразу же поругал «Спартак» и заслужил респект – не все из этих ребят стали легендами клуба, но никто не бросил весла, как Саша Бухаров. Поэтому с Виража его фамилию скандировали на мотив песни «Бу-ра-ти-но», а еще хором спрашивали, как там дела на лавке.

Дошло до того, что с трибун зарядили «Эй, Бухаров, купи нам абоны!», и форвард был близок к тому, чтобы правда оплатить всем обитателям Виража годовые проходки. Видимо, акция сорвалась из-за неподъемного прайса в десятки миллионов рублей, но Саша правда спрашивал у Зырянова, какая вместимость у этих секторов.

Ренессанс Бухарова мог случиться в начале сезона-2013/14. Спаллетти придумал Саше свежую роль на поле (столб-ассистент) и похвалил на пресс-конференции («У нас появился новый игрок»), но вскоре Александр эпично подебоширил в VIP-зале «Пулково» и заслуженно вылетел из обоймы. Так «новый игрок» стал ненужным – в середине 2010-х парня бесплатно списали в «Ростов».

С точки зрения чистых инвестиций трансфер Бухарова кажется лютейшим крахом. Клуб потратил 12 млн евро на выкуп и еще в районе 10 млн на зарплату и премиальные, а в ответ получил только пару важных голов и смачнейший удар по репутации. Но у сделки есть нюанс: летом 2010-го вместе с Бухаровым в Питере оказался другой игрок «Рубина» – Сергей Семак, за которого отдали всего 2 млн евро.

Тогда сложились сразу три фактора. Во-первых, Спаллетти лично просил руководство взять возрастного, но умного и полезного футболиста. Во-вторых, Семаку позвонил его друг Радимов и технично сообщил, что Сергея хотят видеть на «Петровском». В-третьих, экс-капитан сборной России узнал, какие премиальные были в том «Зените»: например, за победу в Кубке-2010 игроки получили больше кэша, чем «Рубин» за два чемпионства.

Трансфер Семака стал эпохальным. Сергей забивал «Ливерпулю» и «Бенфике», входил в штабы Спаллетти и Виллаш-Боаша, в 2018-м стал главным тренером «Зенита», а через год – первым российским коучем-чемпионом в истории клуба. Все это – за 2 млн евро, выплаченные «Рубину» 10 лет назад. Семак с запасом отбил сразу два трансфера (свой и Бухарова), а у «Зенита» появилась новая трансферная модель, которой клуб пользовался еще дважды.

Сергей Семак – главный тренер «Зенита» Фото: Getty Images

В 2016-м в Петербурге высадились Кокорин и Жирков: Юра был гораздо дешевле (640 тысяч против 2 млн), но до сих пор страхует на левом фланге, забивает победные голы «Спартаку» и даже не лупит чиновников стульями. В 2018-м схема с дуэтом повторилась – из «Рубина» прибыли Набиуллин и Оздоев. Эльмир считался перспективнее и был дороже (4,5 млн против 3,3), но заиграл именно Магомед. С одной стороны, тактика «возьмем двоих, один точно зажжет» выглядит слишком буржуйской, с другой – она реально эффективна и беспроигрышна. Очевидно, клуб будет пользоваться ей и дальше.

Обиднее всего в этой ситуации за Александра Бухарова. После «Зенита» он воскрес в «Ростове» Бердыева: похудел со 100 до 90 килограммов, забил «МЮ», прорвался в сборную России и даже воткнул гол Бельгии в том самом товарищеском матче (3:3), поражение в котором могло стоить Черчесову должности. Но затем Бухаров наконец вернулся в «Рубин», вхолостую провел сезон-2018/19 и остался без контракта.

Сейчас Александру всего 35, но официально он пока не завершил карьеру. Казанское издание «Бизнес-онлайн» сообщает, что Саша в глубочайшей депрессии: все эти годы он мечтал о любимом «Рубине» вовсе не для того, чтобы его тихо выкинули из клуба.

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