Генеральный директор клуба отметил, что решение о расставании с Юрием Павловичем обсуждалось давно.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с уходом Юрия Семина с поста тренера клуба и назначением Марко Николича.

«Марко – яркий человек, молодой. Он тренирует 17 лет, зарекомендовал себя как смелый, амбициозный человек. Атакующий, разбирающийся в тактике тренер. Получил хорошие отзывы в Англии, Испании, Сербии, России. У него подходящая для нас философия. Палыч – консерватор, но есть плюсы и минусы. Думаю, он мог бы больше работать с молодежью и интереснее. Ему удобнее работать с игроками, которых он знает – это, может быть, причина неудачного осеннего отрезка.

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Я не готов оценивать тренерскую составляющую работы Семина. Есть результат, но давайте будем смотреть, где мы были в концовке осенней сессии. Там был внутренний кризис, когда 11 игроков получили мышечные травмы. Это вопросы к главному тренеру. То второе место, которое мы занимаем, не дает гарантий ни Семину, ни Николичу. Если будет зафиксировано, что закончен турнир, то задача выполнена. Если будем продолжать, то задача еще не выполнена. Нам принципиально важно попасть в Лигу чемпионов.

Я бы хотел играть в атакующий футбол, чтобы у нас было стратегическое видение футбола, чтобы мы выбирали тренера, исходя из идеологии клуба. Думаю, у нас игра пойдет более осмысленной. Оборона – сильное место нашего клуба. Посмотрите, насколько много забивали команды Николича.

Вся та оживленная дискуссия вокруг этого решения велась теми, кто поддерживает Семина. У Семина был контракт, который истекает 31 мая, как у наемного работника, такого же, как и я. Совет директоров принял решение, что под четырехлетний цикл имеет смысл вести переговоры с новым главным тренером. Дискуссия вокруг продления и непродления контракта с Семиным велась с Нового года. Причина – не слишком удачное завершение осенней части сезона. Это и вылилось в дискуссию.

Я предложил кандидата, совет директоров его поддержал. За полгода у меня было порядка 18 фамилий в списке, я встречался лично и вел переговоры с агентами. Были очень громкие имена. В конечном счете три кандидата и Семин были предложены совету директоров. Формат [продолжения чемпионата], который складывается, не дал нам обсудить вопрос продления Семина до следующего сезона. Сейчас тяжелый график, восемь игр за четыре с половиной недели. Второго августа запланирован следующий чемпионат. Нет речи о полноценной работе, поэтому мы были вынуждены сейчас подписать Николича.

Пока мы не расстаемся с Семиным, он до 31 мая работает. Мы не можем планировать какие-то массовые мероприятия, потому что ему больше 65 лет. Позиция почетного тренера – не издевательство. Нам казалось это красивым. Чтобы что-то придумать, нам нужны болельщики и согласие Палыча. Для него двери в клуб открыты. Для нас принципиальный момент – четырехлетний цикл, контракт Николича [подписан] по схеме «2+2». Для нас принципиально работать с молодыми, понимание, что мы должны прощаться с игроками в эпоху их расцвета. Это там, где у нас есть точки взаимного непонимания [с Семиным].

Мы готовы к коммуникации с Семиным, хотели бы этого. Для нас Юрий Палыч – легенда нашего клуба. Он завоевал семь Кубков России, три Суперкубка, три чемпионства. Как клуб может конфликтовать со своей легендой? Для клуба это очень плохо. Общался с ним до коронавируса. У нас не было открытого конфликта никогда. Надеюсь, размолвка – временная история. Семин любит клуб, я знаю это.

Когда определил, что новая концепция клуба не подходит для Семина? Это зимняя трансферная кампания, когда мы просто зашли в тупик. Кандидатуры, которые предлагали мы, даже не рассматривались, а кандидатуры, которые предлагал Юрий Палыч – она была единственная – Кристиан Бассогог, но он был не трансфероспособен на тот момент, – цитирует Кикнадзе РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24» и ютьюб-канал «4D: Четкий Футбол».

Контракт Семина с «Локо» истекает 31 мая. Руководство железнодорожников не стало его продлевать.

Все три чемпионства, все три Суперкубка и шесть Кубков России из восьми «Локомотив» выиграл при Семине.

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