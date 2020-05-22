Бывший комментатор уверен, что Юрий Палыч делает «Локомотиву» только хуже.

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг московского «Локомотива», где сербский специалист Марко Николич сменил Юрия Семина.

«Повторю концентрированно главное из стрима по ситуации в «Локо». Мне совершенно безразлично, кто и что думает о природе моей позиции. Мне намекают на ангажированность, например, Дмитрий Селюк – агент, у которого в «Локо» игрок, и который, конечно, хотел бы продавать клубу игроков в будущем. Он – нет, а я – ангажирован. Мне оппонирует Игорь Рабинер, которому только дай книжку с Палычем написать. Чистый доход; он не ангажирован, а я – да. И так далее по списку. Вплоть до болельщиков, которые тоже движимы совершенно читаемой, хотя и не выраженной материально, заинтересованностью.

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Сам я, добавлю (и напомню), вообще не вижу ничего дурного в наличии смежных интересов. Отслеживать их – вредная паранойя, отчасти плодотворная при написании книг, но книг плохих; я оцениваю любые высказывания только с позиции здравого смысла. Дальше. Болельщики, я знал о том, что Семин уйдет, в конце января. А про Николича – в марте. Если бы я играл в этой игре за одну из команд, я не молчал бы об этом, причем подчеркнуто, все это время вплоть до мая, когда инфа стала публичной. Единственное событие, применительно к которому я высказывался по теме – матч «Локо» с «Зенитом» в чемпионате (матч серый и бесславный). И сейчас в подавляющем большинстве случаев я высказываюсь на тему ухода Семина, лишь отвечая на вопросы. В стриме, например. А также в дебатах, инициатором которых был сперва Селюк, а потом Дима Егоров. И это не случайно. Это моя позиция. Только – на вопросы.

Юрий Семин, «Локомотив» Фото: Getty Images

Я даже репостнул у себя на канале несколько текстов за Семина, которые я счел разумными. Вам, болельщикам, очень удобно подверстать под мое мнение некий интерес. ******** (Ругать) всегда проще, чем обсуждать (кому вы рассказываете). Только вы-то, болельщики, сами разве не услышанными быть пытаетесь? Не позицию отстаиваете? Так как же вы можете так относиться к чужой? Смешно.

Я в профессии 26 лет. Я близко общался и с самим Юрием Павловичем Семиным, и с каждым, с каждым из его работодателей в «Локомотиве» за эти годы. Кроме Николая Наумова. Я тесно общался с Романом Абрамовичем, когда он приходил в российский футбол – Семин как раз был тренером сборной и рассматривался вопрос о том, чтобы его оставить. И это, конечно, уверенно значит, что у меня в принципе не может быть собственной точки зрения. Ну да.

И про крах в еврокубках я говорил вам после жеребьевки. И про то, что будет четвертое место, в том числе и после победы в Леверкузене. И перед игрой с «Байером» в Москве, за что вы снова подкидывали мне говенного огня в комментах. А потом было по-моему... В точности. А все знают – так бывает далеко не всегда. Мне все равно, чем дело кончится. Если вам нравится уничтожить клуб, за который вы болеете – штош, это в целом грустно, но зато беспрецедентно. Если Юрию Палычу хочется стать могильщиком клуба, это еще интереснее – смотреть, как человек уничтожает дело своей жизни по принципу «а не доставайся ж ты никому». Грустно, но беспрецедентно, а значит, очень увлекательно. Мне-то по-любому будет интересно. Вперед, вперед, неумолимая жизнь!» – написал Уткин в телеграм-канале.

Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по нынешний момент.

Все три чемпионства железнодорожников (2002, 2004, 2017/18) случились при Семине.

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