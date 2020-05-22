Футбол
Чемпионат России

Бывший спартаковец Махмудов рассказал о кошельке Быстрова, респекте от Хави и ориентации Де Зеува

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Эмин Махмудов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 6 минут

Эмин не стал утверждать, что Дзюба действительно украл кошелек.

Экс-футболист московского «Спартака» Эмин Махмудов дал интервью ютьюб-каналу «Ибракадабра», где наговорил много интересных вещей про своих бывших партнеров. Мы сделали выжимку всего самого главного.

О том, воровал ли Дзюба кошелек Быстрова

Чемпионат России

ФИФА начала расследование трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»

15/05/2020 В 11:59

Не думаю, что Дзюбе нужны были эти деньги, чтобы идти воровать. Не могу быть уверенным и сказать, что это был он. Какие отношения с Дзюбой? Нормальные! Поэтому мне странно сейчас сказать, что он воровал. Я не могу утвердительно это сказать, ибо, общаясь с ним, я не мог подумать, что он способен на такое.

Про Деми Де Зеува

Де Зеув – гей? Я думаю, нет. Хотя у него замашки такие. Он очень любил себя. Но я думаю, что нет. У него жена была. Подкатывал ли он к нам? Нет! Не рискнул бы даже.

Про восхищение Хави

Я ударил в перерыве матча с «Барселоной». Хави увидел это и был в шоке. Я сам был в шоке от этого удара. Если бы ты видел этот удар, Криштиану бы за мной самолет прислал, чтобы я его научил бить так со штрафного. Это был сумасшедший удар. Хави был в шоке. Я был тоже в шоке. А потом я еще был в шоке с того, что Хави на меня смотрит и показывает мне большой палец. Типа «Молодец!» Мне потом говорили, что Хави на меня еще смотрел. Это эпический момент был! – рассказал Махмудов.

  • Права на Махмудова принадлежали «Спартаку» в 2011-2013 гг.
  • Эмин провел в составе красно-белых 13 матчей и не отметился забитыми голами.
  • Также выступал за «Сатурн», «Томь», «Крылья Советов» и «Мордовию». Сейчас играет за «Нефтчи».

Экс-игрок «Спартака» Ковач вспомнил историю с Дзюбой и кошельком Быстрова

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России

Мэддисон: «Дзюба – один из самых ненавидимых людей в стране»

02/05/2020 В 08:54
Чемпионат России

«Мне писали «С днем рождения, шлюха!» Телеведущая Орзул вспомнила скандальный поцелуй с Дзюбой

20/05/2020 В 14:34
По теме
ФутболЧемпионат РоссииСпартакАртем ДзюбаБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Италии

Джан: «Если Роналду проигрывает на тренировке, у него плохое настроение»

ЧЕРЕЗ ЧАС
Чемпионат Англии

«Сошлите дизайнера в Ухань». Лиам Галлахер раскритиковал новую форму «Ман Сити»

ЧАС НАЗАД
Футбол

Тест: вспомни команду года по версии ФИФА

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Уткин: «Семин уничтожает дело своей жизни по принципу «а не доставайся ж ты никому»

2 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

00:01:43
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Испании

Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала»

00:08:29
Play Icon
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon

Тренды

Чемпионат Германии

Болельщики уверены, что Холанн – робот. Но дело не в его результативности

20/05/2020 В 17:25
Чемпионат России

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко

20/05/2020 В 10:20
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

20/05/2020 В 06:50
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

19/05/2020 В 09:53
Play Icon
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Теннис

Надаль сыграл за Надаля и вынес Шаповалова в теннисном симуляторе

27/04/2020 В 19:31
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Чемпионат Франции

Бабаев: «Предложения «Монако» и «Челси» были сопоставимы. Головин выбирал сам»

27/07/2018 В 19:37
Все виды спорта

Стартовал Eurosport Player!

23/05/2009 В 00:59
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалУткин: «Семин уничтожает дело своей жизни по принципу «а не доставайся ж ты никому»
Следующий материалДжан: «Если Роналду проигрывает на тренировке, у него плохое настроение»