Эмин не стал утверждать, что Дзюба действительно украл кошелек.

Экс-футболист московского «Спартака» Эмин Махмудов дал интервью ютьюб-каналу «Ибракадабра», где наговорил много интересных вещей про своих бывших партнеров. Мы сделали выжимку всего самого главного.

О том, воровал ли Дзюба кошелек Быстрова

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Не думаю, что Дзюбе нужны были эти деньги, чтобы идти воровать. Не могу быть уверенным и сказать, что это был он. Какие отношения с Дзюбой? Нормальные! Поэтому мне странно сейчас сказать, что он воровал. Я не могу утвердительно это сказать, ибо, общаясь с ним, я не мог подумать, что он способен на такое.

Про Деми Де Зеува

Де Зеув – гей? Я думаю, нет. Хотя у него замашки такие. Он очень любил себя. Но я думаю, что нет. У него жена была. Подкатывал ли он к нам? Нет! Не рискнул бы даже.

Про восхищение Хави

Я ударил в перерыве матча с «Барселоной». Хави увидел это и был в шоке. Я сам был в шоке от этого удара. Если бы ты видел этот удар, Криштиану бы за мной самолет прислал, чтобы я его научил бить так со штрафного. Это был сумасшедший удар. Хави был в шоке. Я был тоже в шоке. А потом я еще был в шоке с того, что Хави на меня смотрит и показывает мне большой палец. Типа «Молодец!» Мне потом говорили, что Хави на меня еще смотрел. Это эпический момент был! – рассказал Махмудов.

Права на Махмудова принадлежали «Спартаку» в 2011-2013 гг.

Эмин провел в составе красно-белых 13 матчей и не отметился забитыми голами.

Также выступал за «Сатурн», «Томь», «Крылья Советов» и «Мордовию». Сейчас играет за «Нефтчи».

Экс-игрок «Спартака» Ковач вспомнил историю с Дзюбой и кошельком Быстрова

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