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Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

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Рамзан Кадыров

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 20 минут

Сообщается, что Рамзан Ахматович лежит в одной из клиник Москвы с серьезным поражением легких.

Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров находится в московской больнице в тяжелом состоянии.

Телеграм-канал Baza сообщает, что глава Чечни болен коронавирусом. «Врачи считают, что инфицирование организма Рамзана Кадырова произошло около 2-3 недели назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова. Абдурешидов был болен коронавирусом и Рамзан Кадыров решил поддержать его. Однако, глава вошел в «красную зону» в небрежно наброшенном халате и в легкой маске, из-под которой торчала борода. Он даже обнял больного.

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Через неделю Рамзан Ахматович стал чувствовать себя сильно хуже, чем обычно. Однако сначала он списал это все на ОРВИ. Из-за этого время было упущено, – и теперь за жизнь руководителя Чеченской республики бьются московские врачи. У него серьезное поражение легких», – сообщили журналисты Baza.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг эту информацию, сообщив, что Кадыров находится не в Москве, а в Чечне. «Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. Находится ли Кадыров в Чечне? Да. У него все хорошо, он руководил и дай бог будет руководить нами долгие годы», – цитирует Айдамирова «РБК-Спорт».

Позже Айдамиров попросил «РБК» убрать из текста фразу «Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался», уточнив, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на «личном мнении», так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова он лично с руководителем республики не общался. Говоря корреспонденту об общении с главой Чечни, он имел в виду факт личного знакомства.

  • Ранее из-за пандемии коронавируса был прерван розыгрыш РПЛ-2019/20. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.
  • «Ахмат» занимает в турнирной таблице последнее 16-е место.

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