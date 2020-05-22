Рамзан Кадыров
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Сообщается, что Рамзан Ахматович лежит в одной из клиник Москвы с серьезным поражением легких.
Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров находится в московской больнице в тяжелом состоянии.
Телеграм-канал Baza сообщает, что глава Чечни болен коронавирусом. «Врачи считают, что инфицирование организма Рамзана Кадырова произошло около 2-3 недели назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова. Абдурешидов был болен коронавирусом и Рамзан Кадыров решил поддержать его. Однако, глава вошел в «красную зону» в небрежно наброшенном халате и в легкой маске, из-под которой торчала борода. Он даже обнял больного.
Погребняк заразился коронавирусом
Через неделю Рамзан Ахматович стал чувствовать себя сильно хуже, чем обычно. Однако сначала он списал это все на ОРВИ. Из-за этого время было упущено, – и теперь за жизнь руководителя Чеченской республики бьются московские врачи. У него серьезное поражение легких», – сообщили журналисты Baza.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг эту информацию, сообщив, что Кадыров находится не в Москве, а в Чечне. «Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. Находится ли Кадыров в Чечне? Да. У него все хорошо, он руководил и дай бог будет руководить нами долгие годы», – цитирует Айдамирова «РБК-Спорт».
Позже Айдамиров попросил «РБК» убрать из текста фразу «Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался», уточнив, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на «личном мнении», так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова он лично с руководителем республики не общался. Говоря корреспонденту об общении с главой Чечни, он имел в виду факт личного знакомства.
- Ранее из-за пандемии коронавируса был прерван розыгрыш РПЛ-2019/20. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.
- «Ахмат» занимает в турнирной таблице последнее 16-е место.
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