Джано Ананидзе
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Грузинскому легионеру помешал стиль красно-белых.
Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высоко оценивает бывшего партнера по команде Джано Ананидзе.
«Футболисту такого типа и такого качества, как Джано, нужны определенные условия и факторы, чтобы реализоваться в полной мере. Кинь его в «Барселону», которая подходит ему по стилю и философии, Джано был бы одним из лучших футболистов Европы. С его техникой он бы мог спокойно играть на более высоком уровне. Но когда ты играешь в футбол, когда мяч редко бывает у твоей команды, когда тебе приходится больше обороняться и играть в более силовой футбол, сложно показать все лучшие качества», – приводит слова Озбилиза Sport24.
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- Джано выступал за «Спартак» с 2009-го по 2020-й. Сейчас он играет за кипрский «Анортосис».
- Озбилиз был игроком красно-белых с 2013-го по 2015-й. Еще он выступал за «Аякс», «Кубань», «Бешикташ», «Райо Вальекано», «Шериф» и «Виллем II». Сейчас он бегает за армянский «Пюник».
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