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Бакаев заболел коронавирусом и сел на карантин, у Зобнина обнаружили антитела

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Зелимхан Бакаев, «Спартак»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 43 минут

Но болезнь у Зе протекает бессимптомно.

Московский «Спартак» объявил, что полузащитник Зелимхан Бакаев заболел коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно после тестирования игроков, тренеров и сотрудников клуба на COVID-19, которое прошло в четверг, 21 мая.

Бакаев не присоединился к команде на базе в Тарасовке, где футболисты будут готовиться к рестарту чемпионата России, и остался дома в российской столице.

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«У Зелимхана был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, – заявил глава медштаба «Спартака» Михаил Бутовский. – У игрока отсутствуют любые клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно. В ближайшее время игроку будет проведено дообследование».

Бакаева отправили на домашний карантин. После двух недель самоизоляции два теста 23-летнего полузащитника должны показать отрицательный результат, чтобы он вернулся к тренировкам с основой.

Помимо Зелимхана антитела обнаружены у Романа Зобнина. Это значит, что центрхав сборной России переболел COVID-19 и уже полностью здоров. Об этом сообщила пресс-служба «Спартака».

  • Чемпионат России возобновят 21 июня после паузы, вызванной коронавирусной инфекцией.
  • «Спартак» после 22 туров занимает восьмое место в Тинькофф Премьер-лиге и отстает от еврокубковой зоны на два очка.

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