Футбол
Чемпионат России

«Просим Аллаха дать силы для победы над коварным злом – COVID-19». Кадыров высказался о коронавирусе

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Глава Чеченской республики и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
16 минут назад

А также поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам.

Почетный президент «Ахмата» и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал течение мировой пандемии коронавирусной инфекции.

«Несмотря на непростое время, которое переживает все человечество из-за угрозы распространения коронавируса, последователи Сунны нашего Пророка Мухаммада ﷺ – жители Чеченской Республики – достойно выдержали это испытание.

Чемпионат России

Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

ВЧЕРА В 20:17

Я очень рад, что Всевышний Аллах наделил нас благом совершать как можно больше добрых дел, помогать ближним, нуждающимся людям в этот священный месяц. Мы уповаем только на Его благословение, прося в своих молитвах мира и благополучия для мусульман ЧР, России и всего мира.

Также мы просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом – вирусом COVID-19, поглотившим многие страны», – написал Кадыров в телеграм-канале.

  • 21 мая Baza сообщила о том, что главу Чечни доставили в Москву с подозрением на коронавирус. На следующий день тот же источник уточнил, что Кадыров в тяжелом состоянии с серьезным поражением легких.
  • В республике опровергают болезнь чеченского лидера. В частности, гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что у Кадырова «все хорошо», а президент клуба (по совместительству спикер местного парламента) Магомед Даудов назвал информацию о вирусе Рамзана «неправдой» и «сплетнями».

Шалимов – главная ошибка Галицкого. Босс «Краснодара» зря возродил карьеру Игоря

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат России

Baza: у Кадырова подозрение на коронавирус, его доставили в одну из клиник Москвы

21/05/2020 В 16:03
Чемпионат России

Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

ВЧЕРА В 20:17
По теме
ФутболЧемпионат РоссииАхмат
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Германии. 2-й дивизион

«Он спас нам жизнь». Игрок «Эрцгебирге» обнял клубного водителя после гола и нарвался на критику

ЧЕРЕЗ 24 МИНУТ
Футбол

Победитель клубного ЧМ-2005: «Продал золотую медаль, чтобы купить кокаин. Хватило на 2 дня»

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Германии

Самый нелепый промах рестарта сезона – игрок «Байера» не забил в пустые с двух метров

4 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Бакаев заболел коронавирусом и сел на карантин, у Зобнина обнаружили антитела

4 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

00:01:43
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Испании

Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала»

00:08:29
Play Icon
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon

Тренды

НХЛ

Панарин сделал предложение Алисе Знарок

16 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

ВЧЕРА В 20:17
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

ВЧЕРА В 14:36
Play Icon
Чемпионат России

«Для Палыча двери в клуб открыты». Кикнадзе прокомментировал тренерскую ситуацию в «Локомотиве»

ВЧЕРА В 12:47
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

20/05/2020 В 06:50
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

19/05/2020 В 09:53
Play Icon
Чемпионат России

Baza: у Кадырова подозрение на коронавирус, его доставили в одну из клиник Москвы

21/05/2020 В 16:03
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Теннис

Надаль сыграл за Надаля и вынес Шаповалова в теннисном симуляторе

27/04/2020 В 19:31
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалБакаев заболел коронавирусом и сел на карантин, у Зобнина обнаружили антитела
Следующий материал«Он спас нам жизнь». Игрок «Эрцгебирге» обнял клубного водителя после гола и нарвался на критику