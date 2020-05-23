А также поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам.

Почетный президент «Ахмата» и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал течение мировой пандемии коронавирусной инфекции.

«Несмотря на непростое время, которое переживает все человечество из-за угрозы распространения коронавируса, последователи Сунны нашего Пророка Мухаммада ﷺ – жители Чеченской Республики – достойно выдержали это испытание.

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Я очень рад, что Всевышний Аллах наделил нас благом совершать как можно больше добрых дел, помогать ближним, нуждающимся людям в этот священный месяц. Мы уповаем только на Его благословение, прося в своих молитвах мира и благополучия для мусульман ЧР, России и всего мира.

Также мы просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом – вирусом COVID-19, поглотившим многие страны», – написал Кадыров в телеграм-канале.

21 мая Baza сообщила о том, что главу Чечни доставили в Москву с подозрением на коронавирус. На следующий день тот же источник уточнил, что Кадыров в тяжелом состоянии с серьезным поражением легких.

В республике опровергают болезнь чеченского лидера. В частности, гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что у Кадырова «все хорошо», а президент клуба (по совместительству спикер местного парламента) Магомед Даудов назвал информацию о вирусе Рамзана «неправдой» и «сплетнями».

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Чемпионат России Baza: у Кадырова подозрение на коронавирус, его доставили в одну из клиник Москвы 21/05/2020 В 16:03