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Глушаков предложил переименовать «Локомотив» в «Семин»

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Денис Глушаков («Локомотив»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 40 минут

Болельщики «Локо» поддержали бы Дениса.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, выступавший за «Локомотив», высказался об увольнении Юрия Семина с поста главного тренера.

«Был шокирован, конечно. Юрия Павловича очень уважаю – как человека, как тренера. Их можно сравнить – Газзаева, Романцева, Сёмина, Бердыева. Это люди, которые подняли российский футбол в Европе и повсюду. Не могу комментировать, какие в «Локомотиве» были условия и договоренности. Семин – величина «Локомотива». Вообще, «Локомотив» можно переименовать в «Семин» – и все.

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Когда я играл в «Локомотиве», с Семиным идеальные были отношения. Он рубаха-парень, настоящий русский человек, человечище. Команду мог всегда объединить, всегда за футболистов бился», – сказал 33-летний Глушаков в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер». Его слова приводит «Чемпионат».

  • Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по нынешний момент.
  • Все три чемпионства железнодорожников (2002, 2004, 2017/18) случились при Семине.
  • На смену Семина руководство «Локо» назначило серба Марко Николича.

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