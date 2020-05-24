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Хёведес не вернулся в Москву после локдауна и может покинуть «Локомотив»

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Бенедикт Хёведес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Немец считает эпидемиологическую обстановку в Германии лучше московской.

Немецкий защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес не вернулся в расположение клуба после локдауна и может покинуть команду.

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщает, что 32-летний Хёведес опасается за собственное здоровье в условиях нынешней эпидемиологической обстановки в Москве и России. По мнению футболиста, в Германии ему будет безопаснее.

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Также сообщается, что в клубе решение Хёведеса вызвало непонимание. В ближайшее время с ним могут провести переговоры о расторжении контракта по соглашению сторон. Скорее всего, игрок продолжит карьеру в «Кёльне».

  • Хёведес – чемпион мира в составе сборной Германии.
  • В «Локомотиве» диагностирован один положительный случай коронавируса – у Джефферсона Фарфана.
  • Рестарт Тинькофф РПЛ намечен на 21 июня.

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