Хёведес не вернулся в Москву после локдауна и может покинуть «Локомотив»

Бенедикт Хёведес
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Немец считает эпидемиологическую обстановку в Германии лучше московской.
Немецкий защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес не вернулся в расположение клуба после локдауна и может покинуть команду.
Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщает, что 32-летний Хёведес опасается за собственное здоровье в условиях нынешней эпидемиологической обстановки в Москве и России. По мнению футболиста, в Германии ему будет безопаснее.
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Также сообщается, что в клубе решение Хёведеса вызвало непонимание. В ближайшее время с ним могут провести переговоры о расторжении контракта по соглашению сторон. Скорее всего, игрок продолжит карьеру в «Кёльне».
- Хёведес – чемпион мира в составе сборной Германии.
- В «Локомотиве» диагностирован один положительный случай коронавируса – у Джефферсона Фарфана.
- Рестарт Тинькофф РПЛ намечен на 21 июня.
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