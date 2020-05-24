Футбол
Чемпионат России

Тарасов – о возобновлении РПЛ: «У всех тактика будет «везде пошире» – социальная дистанция»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Дмитрий Тарасов

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 8 минут

Юмор Дмитрия – отдельный вид искусства.

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов оптимистично высказался о скором возвращении российского футбола.

«Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности. Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» – социальная дистанция. Но вообще, прорвемся. Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся. А то сейчас вокруг много в СМИ нагнетают ситуацию. Но по факту все под контролем, ну а слухи разные – они всегда есть. Сейчас и в целом о коронавирусе много фейков (чего только не писали, потом их ловили, и они опровергали). Пусть говорят, а мы работаем», – написал Тарасов в инстаграме.

Чемпионат России

Тарасов объяснил, почему Бузова не смогла от него забеременеть

14/05/2020 В 13:07
  • 32-летний полузащитник получил травму спустя три дня после подписания полноценного контракта с «Рубином».
  • Тарасов не выходит на поле в официальных матчах с мая 2019-го, после окончания соглашения с «Локомотивом». В общей сложности футболист пропустит год.

Виктория Бекхэм – главная жена футболиста в мире. Она сделала Дэвида культурным феноменом

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат России

Тарасов показал винт, который извлекли из его ноги во время операции

07/05/2020 В 07:06
Чемпионат России

Большое интервью Тарасова – про грудь Бузовой и то, как он вытаскивал первую жену из стриптиза

14/05/2020 В 17:02
По теме
ФутболЧемпионат РоссииРубинДмитрий Тарасов
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Италии

Джорджина в супероткровенном купальнике оседлала надувного коня для семейного фото

2 ЧАСОВ НАЗАД
Лига чемпионов УЕФА

Тест: назови состав «Реала», оформившего Десиму в 2014 году

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Лингард рассказал, что общего у Джордана со Златаном

4 ЧАСОВ НАЗАД
MLS

Двукратная «Мисс Бум Бум» и главная фанатка Месси призналась в симпатиях к клубу Бекхэма сочным фото

4 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

00:01:43
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Испании

Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала»

00:08:29
Play Icon
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon

Тренды

НХЛ

Панарин сделал предложение Алисе Знарок

ВЧЕРА В 05:27
Чемпионат России

Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

ВЧЕРА В 20:17
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Чемпионат России

«Для Палыча двери в клуб открыты». Кикнадзе прокомментировал тренерскую ситуацию в «Локомотиве»

22/05/2020 В 12:47
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

20/05/2020 В 06:50
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

19/05/2020 В 09:53
Play Icon
Чемпионат России

Baza: у Кадырова подозрение на коронавирус, его доставили в одну из клиник Москвы

21/05/2020 В 16:03
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Теннис

Надаль сыграл за Надаля и вынес Шаповалова в теннисном симуляторе

27/04/2020 В 19:31
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалХёведес не вернулся в Москву после локдауна и может покинуть «Локомотив»
Следующий материалЗагитову выбрали олимпийской иконой стиля