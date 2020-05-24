Юмор Дмитрия – отдельный вид искусства.

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов оптимистично высказался о скором возвращении российского футбола.

«Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности. Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» – социальная дистанция. Но вообще, прорвемся. Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся. А то сейчас вокруг много в СМИ нагнетают ситуацию. Но по факту все под контролем, ну а слухи разные – они всегда есть. Сейчас и в целом о коронавирусе много фейков (чего только не писали, потом их ловили, и они опровергали). Пусть говорят, а мы работаем», – написал Тарасов в инстаграме.

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32-летний полузащитник получил травму спустя три дня после подписания полноценного контракта с «Рубином».

Тарасов не выходит на поле в официальных матчах с мая 2019-го, после окончания соглашения с «Локомотивом». В общей сложности футболист пропустит год.

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