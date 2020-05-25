Экс-игрок сборной России недоволен отставкой Семина.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

– «Локомотив» удивил. Но он всегда удивляет. То Смородская чудила прилично, то Кикнадзе чудит прилично. Когда люди не из футбола в клуб приходят, сложно с ними что-то обсуждать. Думаю, что без Семина у «Локомотива» будут серьезные проблемы. Я не понимаю руководителей: команда проигрывает – плохо, выигрывает – плохо. Чего они хотят вообще? Какой курс? Какая политика? Такой бред вообще несут. Откуда вообще в нашем футболе берутся проходимцы? А в половине клубов России такие работают.

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– «Локомотив» без Семина потеряет позиции в турнирной таблице?

– Осталось восемь туров, и, возможно, на том, что было заложено Юрием Павловичем, они еще смогут выехать, но потом, думаю, проблемы будут большие, – цитирует 51-летнего Канчельскиса «Матч ТВ».

Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по нынешний момент.

Все три чемпионства железнодорожников (2002, 2004, 2017/18) случились при Семине.

На смену Семина руководство «Локо» назначило серба Марко Николича.

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