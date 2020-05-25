Форварду не становится лучше.

Нападающий «Урала» Павел Погребняк попал в больницу с двусторонней пневмонией после заражения коронавирусом.

«Сегодня третьи сутки заболевания. У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую. Муж находится в больнице, проходит курс лечения. Двусторонняя пневмония. Мы надеемся, что скоро все это закончится!» – написала жена футболиста Мария Погребняк в инстаграме.

Чемпионат России Погребняк заразился коронавирусом 22/05/2020 В 11:13

У пары трое детей.

Погребняк – обладатель Кубка УЕФА-2007/08 в составе «Зенита», участник Евро-2012.

В России 353 тыс случаев заражения коронавирусом.

Погребняк был слабее Дзюбы, но уехал в Англию. Павел – самый целеустремленный русский форвард

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