Футбол
Чемпионат России

Погребняк в больнице с двусторонней пневмонией. У всего семейства Павла подтвердили коронавирус

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Павел Погребняк

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Форварду не становится лучше.

Нападающий «Урала» Павел Погребняк попал в больницу с двусторонней пневмонией после заражения коронавирусом.

«Сегодня третьи сутки заболевания. У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую. Муж находится в больнице, проходит курс лечения. Двусторонняя пневмония. Мы надеемся, что скоро все это закончится!» – написала жена футболиста Мария Погребняк в инстаграме.

Чемпионат России

Погребняк заразился коронавирусом

22/05/2020 В 11:13
  • У пары трое детей.
  • Погребняк – обладатель Кубка УЕФА-2007/08 в составе «Зенита», участник Евро-2012.
  • В России 353 тыс случаев заражения коронавирусом.

Погребняк был слабее Дзюбы, но уехал в Англию. Павел – самый целеустремленный русский форвард

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат России

«Урал» решил, что Погребняк уел Роналду в челлендже с прессом. Но Павел потратил на 15 секунд больше

16/04/2020 В 16:13
Чемпионат России

Погребняк заразился коронавирусом

22/05/2020 В 11:13
По теме
ФутболЧемпионат РоссииУралПавел Погребняк
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Италии

Бывший игрок «Ромы» умер от сердечного приступа в 21 год

5 МИНУТ НАЗАД
Лига чемпионов

15 лет с матча «Ливерпуль» – «Милан». Герои Eurosport вспомнили, как смотрели легендарный финал

4 ЧАСОВ НАЗАД
Лига Европы

Алиев: «Киевское «Динамо» не вышло в финал Кубка УЕФА из-за ошибки Семина»

5 ЧАСОВ НАЗАД
Футбол

Тест: вспомни всех обладателей «Золотого мяча»

5 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

00:02:21
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

00:01:43
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Испании

Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала»

00:08:29
Play Icon
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon

Тренды

Чемпионат России

«Просим Аллаха дать силы для победы над коварным злом – COVID-19». Кадыров высказался о коронавирусе

ВЧЕРА В 21:19
НХЛ

Панарин сделал предложение Алисе Знарок

23/05/2020 В 05:27
Чемпионат России

Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

22/05/2020 В 20:17
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

20/05/2020 В 06:50
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

19/05/2020 В 09:53
Play Icon
Чемпионат России

Baza: у Кадырова подозрение на коронавирус, его доставили в одну из клиник Москвы

21/05/2020 В 16:03
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Теннис

Надаль сыграл за Надаля и вынес Шаповалова в теннисном симуляторе

27/04/2020 В 19:31
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
ЧМ-2018

Франция – Хорватия: перед матчем

15/07/2018 В 08:00
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалКанчельскис – о ситуации в «Локомотиве»: «То Смородская чудила прилично, то Кикнадзе»
Следующий материалБывший игрок «Ромы» умер от сердечного приступа в 21 год