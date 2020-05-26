Жена Игоря Акинфеева Екатерина
Фото: Instagram
Болельщики редко слышат что-то о семье Игоря – вот шанс полюбоваться его очаровательной супругой.
Жена вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева снялась в стильной фотосессии и поделилась результатом с подписчиками инстаграма.
«Когда очень повезло с соседкой», – подписала под первым фото Екатерина Герун, видимо, имея в виду личность фотографа. На снимках девушка позирует в стильных летних платьях на фоне цветущих весенних деревьев. Также в качестве реквизита Екатерине предложили ретро-велосипед.
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- Екатерине 33 года, они с Акинфеевым воспитывают сына Даниила и дочь Евангелину.
- 1 октября 2018 года Игорь объявил о завершении карьеры в сборной России.
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