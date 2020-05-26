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Жена Акинфеева показала потрясающий фотосет в антураже цветущей весны

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Жена Игоря Акинфеева Екатерина

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Болельщики редко слышат что-то о семье Игоря – вот шанс полюбоваться его очаровательной супругой.

Жена вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева снялась в стильной фотосессии и поделилась результатом с подписчиками инстаграма.

«Когда очень повезло с соседкой», – подписала под первым фото Екатерина Герун, видимо, имея в виду личность фотографа. На снимках девушка позирует в стильных летних платьях на фоне цветущих весенних деревьев. Также в качестве реквизита Екатерине предложили ретро-велосипед.

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  • Екатерине 33 года, они с Акинфеевым воспитывают сына Даниила и дочь Евангелину.
  • 1 октября 2018 года Игорь объявил о завершении карьеры в сборной России.

Журналистка покорила КХЛ и бывшего вратаря «Амура» – но уже развелась

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