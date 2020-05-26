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«На это ему предложили пойти вон». Стало известно, за что «Спартак» отправил Гулиева в дубль

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Аяз Гулиев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Аяз невежливо отреагировал на слова Тедеско, и помощникам коуча это не понравилось.

Журналист Иван Карпов раскрыл подробности очередного скандала, в котором оказался замешан полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев. По первоначальным данным, 23-летнего игрока перевели в «Спартак-2» из-за неподобающего поведения на собрании команды.

«На прошлых выходных Гулиев повел себя как дурак и выказал недовольство на командном собрании. Тедеско разбирал игру с «Оренбургом» и произнес следующие слова: «Несмотря на отсутствие лидеров – Кутепова, Гулиева, Зобнина – мы выиграли». В этот момент Аяз бесцеремонно цокнул языком. Один из помощников Тедеско поинтересовался: «Тебе что-то не нравится?» Гулиев ответил: «Какой я лидер, если сыграл при вас 11 минут в двух матчах?» На это ему предложили пойти вон. Он вышел», – написал Карпов в телеграм-канале.

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Иван договорился с Аязом об интервью, и футболист признал вину: он считает, что был неправ и погорячился. Но «Спартак» не позволил Гулиеву публично извиниться через Карпова и не объяснил причин.

«Просто нет и все. Без всяких объяснений. Я расстроился, что клуб не дает слово провинившемуся воспитаннику. Написал Цорну. Он тоже отказал и весьма грубо. По итогу я делаю вывод – Томас не дает Аязу извиниться, потому что парень ему в клубе тупо не нужен. Надо же куда-то тратить деньги, как раз опорника искали», – резюмировал журналист.

  • Весной 2019 года Гулиев также угодил в скандал – он проехал на красный свет, задел переходившего дорогу американца Майкла Коула, а потом вышел из машины и избил его.
  • Аяз выплатил пострадавшему денежную компенсацию.

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