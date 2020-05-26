Василий предложил Аязу вид спорта, где горячий темперамент точно не помешает.

Спортивный журналист Василий Уткин иронично прокомментировал очередной скандал, в который попал 23-летний полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев.

«Жалко Гулиева. Парень, видимо, совершенно не умеет себя вести. Если так, время упущено безнадежно. Впереди ММА», – написал Василий.

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На этом высказывании Уткин не остановился и посвятил Гулиеву пост в телеграм-канале.

«Парня перевели во вторую команду за неразовое хамство по отношению к тренеру. Он отметился идиотским, очевидно с корнями, с личностным подтекстом скандалом с избиением пешехода. Мне написал знакомый, которого я не назову, что парень всегда хамил персоналу.

Но я совсем не о морали, Гулиев взрослый человек. Не умеет жить в приличном обществе, будет жить в неприличном. Если не научится себя вести... Я все же надеюсь, закон о домашнем насилии пересмотрят и это не кончится именно тем, к чему уверенно идет. Я о «Спартаке».

Парень в клубе, если общедоступные данные не врут, с пяти лет. Что о нем может быть неясно клубу, в котором он рос? Если клуб не может разобраться в человеке, которого готовит с пяти лет. Если вот так. То на фига вам академия? На кой это вот все? Даже коза второй раз баян не берет. Занимайтесь скаутингом. Не надо засорять мозги традициями, традиции сами себя не пользуют, тут мозги нужны. Вот от такого вывода руки опускаются. Потому что это анекдот. Это басня Крылова, а не многолетняя работа», – написал Уткин.

Гулиев неподобающе повел себя на собрании команды и был переведен в «Спартак-2».

Весной 2019 года футболист также угодил в скандал – он проехал на красный свет, задел переходившего дорогу американца Майкла Коула, а потом вышел из машины и избил его.

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