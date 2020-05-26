Футбол
Чемпионат России

Уткин – о новом скандале с Гулиевым: «Впереди MMA»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Аяз Гулиев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
22 минут назад

Василий предложил Аязу вид спорта, где горячий темперамент точно не помешает.

Спортивный журналист Василий Уткин иронично прокомментировал очередной скандал, в который попал 23-летний полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев.

«Жалко Гулиева. Парень, видимо, совершенно не умеет себя вести. Если так, время упущено безнадежно. Впереди ММА», – написал Василий.

Чемпионат России

«На это ему предложили пойти вон». Стало известно, за что «Спартак» отправил Гулиева в дубль

ЧАС НАЗАД

На этом высказывании Уткин не остановился и посвятил Гулиеву пост в телеграм-канале.

«Парня перевели во вторую команду за неразовое хамство по отношению к тренеру. Он отметился идиотским, очевидно с корнями, с личностным подтекстом скандалом с избиением пешехода. Мне написал знакомый, которого я не назову, что парень всегда хамил персоналу.

Но я совсем не о морали, Гулиев взрослый человек. Не умеет жить в приличном обществе, будет жить в неприличном. Если не научится себя вести... Я все же надеюсь, закон о домашнем насилии пересмотрят и это не кончится именно тем, к чему уверенно идет. Я о «Спартаке».

Парень в клубе, если общедоступные данные не врут, с пяти лет. Что о нем может быть неясно клубу, в котором он рос? Если клуб не может разобраться в человеке, которого готовит с пяти лет. Если вот так. То на фига вам академия? На кой это вот все? Даже коза второй раз баян не берет. Занимайтесь скаутингом. Не надо засорять мозги традициями, традиции сами себя не пользуют, тут мозги нужны. Вот от такого вывода руки опускаются. Потому что это анекдот. Это басня Крылова, а не многолетняя работа», – написал Уткин.

  • Гулиев неподобающе повел себя на собрании команды и был переведен в «Спартак-2».
  • Весной 2019 года футболист также угодил в скандал – он проехал на красный свет, задел переходившего дорогу американца Майкла Коула, а потом вышел из машины и избил его.

Подписывайся на нас ВКонтакте

Чемпионат России

Тедеско так возмутил вопрос журналиста, что он заговорил по-русски

21/11/2019 В 15:28
Чемпионат России

Гулиева оштрафовали за превышение скорости. У него отобрали права 2 месяца назад

22/06/2019 В 21:00
По теме
ФутболЧемпионат РоссииСпартакАяз Гулиев
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Германии

В «Реале» некому забивать со времен Роналду. Почему Холанн – цель Переса

ЧЕРЕЗ 17 МИНУТ
Чемпионат России

«На это ему предложили пойти вон». Стало известно, за что «Спартак» отправил Гулиева в дубль

ЧАС НАЗАД
Чемпионат России

Жена Акинфеева показала потрясающий фотосет в антураже цветущей весны

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Шотландии

Шотландский клуб спросил у подписчиков в твиттере, выставлять ли игрока на трансфер

2 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

00:02:21
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

00:01:43
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Испании

Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала»

00:08:29
Play Icon
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon

Тренды

Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

17 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Испании

Тебас назвал дату рестарта Ла Лиги – это не 8 июня, а позже

ВЧЕРА В 06:32
Чемпионат России

«Просим Аллаха дать силы для победы над коварным злом – COVID-19». Кадыров высказался о коронавирусе

23/05/2020 В 21:19
НХЛ

Панарин сделал предложение Алисе Знарок

23/05/2020 В 05:27
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

20/05/2020 В 06:50
Play Icon
Чемпионат России

Baza: у Кадырова подозрение на коронавирус, его доставили в одну из клиник Москвы

21/05/2020 В 16:03
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

19/05/2020 В 09:53
Play Icon
Play Icon
Теннис

Маррей выиграл виртуальный теннисный турнир и отдаст гонорар на благотворительность

01/05/2020 В 10:23
Play Icon
Play Icon
Теннис

Надаль сыграл за Надаля и вынес Шаповалова в теннисном симуляторе

27/04/2020 В 19:31
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
ЧМ-2018

Франция – Хорватия: перед матчем

15/07/2018 В 08:00
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал«На это ему предложили пойти вон». Стало известно, за что «Спартак» отправил Гулиева в дубль
Следующий материалВ «Реале» некому забивать со времен Роналду. Почему Холанн – цель Переса