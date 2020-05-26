Акинфеев, Фернандес, Чалов, Гончаренко, Слуцкий и другие звезды ЦСКА поучаствовали в записи видеоролика.

ЦСКА записал оригинальное поздравление к юбилею президента клуба Евгения Гинера, которому 26 мая исполнилось 60 лет.

Армейцы использовали культовый заряд фанатов «Это Гинер все купил». В ролике снялись звезды клуба (Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Федор Чалов и не только), главный тренер Виктор Гончаренко, с которым недавно продлили контракт, и экс-коуч ЦСКА Леонид Слуцкий.

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У составителей текста получились занятные рифмы – вот несколько примеров: «Коронавирус отступил – это Гинер все купил», «Игорь мяч ногой отбил – это Гинер все купил», «Федя гол в ФИФУ забил – это Гинер все купил».

Заряд «Гинер все купил» появился у фанатов ЦСКА в начале 2000-х – болельщики других клубов считали, что армейцы побеждают благодаря связям президента.

В ответ на насмешки армейская трибуна сочинила собственный ироничный панч, где Гинер виноват во всех ситуациях (Кержаков весь матч тупил, повар суп пересолил и т.д).

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