Андрей Аршавин
Фото: Getty Images
Андрей обеспокоился безопасностью подписчиков.
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оказался на месте происшествия после обрушения нескольких балконов в Санкт-Петербурге.
Инцидент произошел 26 мая в 11 утра – с фасада шестиэтажного жилого дома по улице Кирочная обрушились четыре балкона. Через некоторое время 38-летний Аршавин проезжал мимо. Он снял видео и подписал: «Не гуляйте по Кирочной!»
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- По предварительным данным, никто не пострадал.
- Здание входит в список объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.
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