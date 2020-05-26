Андрей обеспокоился безопасностью подписчиков.

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оказался на месте происшествия после обрушения нескольких балконов в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел 26 мая в 11 утра – с фасада шестиэтажного жилого дома по улице Кирочная обрушились четыре балкона. Через некоторое время 38-летний Аршавин проезжал мимо. Он снял видео и подписал: «Не гуляйте по Кирочной!»

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Здание входит в список объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.

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