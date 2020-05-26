Главное, чтобы не получилось, как с клубом «Ред Булл» в Гане.

Комментатор Роман Нагучев сообщил, что зарубежные инвесторы собираются вложить деньги в «Уфу».

«Как-то быстро утихли разговоры, что супербогатый инвестор интересуется российским клубом. Все ж понимают, что вряд ли Россия сейчас подходящая площадка для инвестиций в футбол. Но инвестор, похоже, придет в наш клуб. По моей информации, этим клубом станет «Уфа».

Чемпионат России Жена Акинфеева показала потрясающий фотосет в антураже цветущей весны 11 ЧАСОВ НАЗАД

У Шамиля Газизова есть даже не одно, а сразу два очень хороших предложения. Одно из них – от тех же, что купили Александра Зинченко. Им понравилось отношение клуба и к игроку, и к предложению от «Манчестер Сити». Когда к тебе приходит такой клуб, хочется вместо 4 миллионов попросить хотя бы 10, но «Уфа» даже не попыталась пририсовать к договору сотые доли. Четыре так четыре. На Востоке это ценится. Плюс Башкортостан – нефтяной регион, и это дает массу возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.

Второй вариант – Red Bull. И любопытно, что именно в эту сторону склоняется гендиректор «Уфы» (Газизов). Тут заметно меньше сиюминутных денег, но гораздо больше перспектив. Red Bull не бросает свои спортивные проекты. Что в Бразилии, что в США, что в Австрии, что в Германии – это работа на результат и стремление быть на виду. «Ред Булл Гана» – исключение, клуб исчез 6 лет назад. Но я верю, что в России вести бизнес все-таки попроще. Руководство «Уфы» уже провело несколько встреч. Все решится скоро», – написал Нагучев в своем телеграм-канале.

«Уфа» выступает в Тинькофф РПЛ с сезона-2014/15.

Сейчас команда Вадима Евсеева занимает девятую строчку в турнирной таблице.

«Коронавирус отступил – это Гинер все купил». ЦСКА поздравил президента с юбилеем культовым зарядом

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России Покупал игры, мучил Карпина и привез первых бразильцев. Борман – легенда пресс-конференций и РПЛ ВЧЕРА В 08:48