Футбол
Чемпионат России

Дзюба – об отставке Семина: «Так убирать его – позорище»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Артем Дзюба, «Зенит»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Капитан сборной России не понял, почему с Юрием Палычем не попрощались по-человечески.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

«Если говорить откровенно, то меня поражает общественность. Они должны остаться нашими конкурентами, команда опытная и сбалансированная. Но так убирать Семина – позорище. С такими формулировками. Когда их руководство говорит, что не только результат главное – я в замешательстве. А что главное тогда?

Чемпионат России

Уткин: «Семин уничтожает дело своей жизни по принципу «а не доставайся ж ты никому»

22/05/2020 В 15:54

Почему к таким легендарным людям у нас так относятся? Так легко убрать, без прощания, захотели и убрали. Это люди, которые футбол понимают если не с вертолета, то из космоса. Это околофутбольные вещи. Почему так наплевательски относятся к болельщикам, футболу? Будут свои дела делать теперь.

«Локомотиву» будет трудно удержаться, люди пришли, которым на клуб все равно. Звучит жестко, но это так и есть. Команда при нем берет чемпионство, Кубок, с «Ювентусом» играли на равных, а теперь захотели и убрали. Доказано, что команда должна быть сбалансированной – опытные ребята и молодежь. Чудес не бывает, чтобы только молодыми выигрывать», – цитирует Дзюбу «Чемпионат».

  • На смену Семину пришел сербский специалист Марко Николич.
  • Контракт с Николичем подписан по схеме 2 + 1.

«Кикнадзе, ты тварь. Горите в аду». Ядерная реакция фанатов «Локо» на отставку Семина

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России

Дзюба попал в топ-10 самых ценных футболистов с истекающими контрактами

26/04/2020 В 11:29
Лига Европы

Алиев: «Киевское «Динамо» не вышло в финал Кубка УЕФА из-за ошибки Семина»

ВЧЕРА В 11:17
По теме
ФутболЧемпионат РоссииЛокомотивАртем ДзюбаБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Италии

Ибрагимович не завершает карьеру – его травма оказалась не такой серьезной

5 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат России

Холдинг «Ман Сити» и Red Bull хотят инвестировать в «Уфу». Уфимский клуб – за второй вариант

3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Испании

Смолов: «Гол «Реалу» – в топ-3 моих футбольных событий»

3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Германии

Жена Гинтера – самая красивая девушка футболистов сборной Германии. Такую оценку ей дал Playboy

4 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

00:02:21
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

00:01:43
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Испании

Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала»

00:08:29
Play Icon
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon

Тренды

Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

ВЧЕРА В 14:30
Play Icon
Чемпионат Испании

Тебас назвал дату рестарта Ла Лиги – это не 8 июня, а позже

ВЧЕРА В 06:32
Чемпионат России

«Просим Аллаха дать силы для победы над коварным злом – COVID-19». Кадыров высказался о коронавирусе

23/05/2020 В 21:19
Чемпионат России

Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

22/05/2020 В 20:17
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

20/05/2020 В 06:50
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

19/05/2020 В 09:53
Play Icon
Play Icon
Теннис

Маррей выиграл виртуальный теннисный турнир и отдаст гонорар на благотворительность

01/05/2020 В 10:23
Play Icon
Play Icon
Теннис

Надаль сыграл за Надаля и вынес Шаповалова в теннисном симуляторе

27/04/2020 В 19:31
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Чемпионат России

Слуцкий подписал контракт с «Рубином» на 5 лет

19/12/2019 В 16:51
ЧМ-2018

Франция – Хорватия: перед матчем

15/07/2018 В 08:00
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалХолдинг «Ман Сити» и Red Bull хотят инвестировать в «Уфу». Уфимский клуб – за второй вариант
Следующий материалИбрагимович не завершает карьеру – его травма оказалась не такой серьезной