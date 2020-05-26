Капитан сборной России не понял, почему с Юрием Палычем не попрощались по-человечески.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

«Если говорить откровенно, то меня поражает общественность. Они должны остаться нашими конкурентами, команда опытная и сбалансированная. Но так убирать Семина – позорище. С такими формулировками. Когда их руководство говорит, что не только результат главное – я в замешательстве. А что главное тогда?

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Почему к таким легендарным людям у нас так относятся? Так легко убрать, без прощания, захотели и убрали. Это люди, которые футбол понимают если не с вертолета, то из космоса. Это околофутбольные вещи. Почему так наплевательски относятся к болельщикам, футболу? Будут свои дела делать теперь.

«Локомотиву» будет трудно удержаться, люди пришли, которым на клуб все равно. Звучит жестко, но это так и есть. Команда при нем берет чемпионство, Кубок, с «Ювентусом» играли на равных, а теперь захотели и убрали. Доказано, что команда должна быть сбалансированной – опытные ребята и молодежь. Чудес не бывает, чтобы только молодыми выигрывать», – цитирует Дзюбу «Чемпионат».

На смену Семину пришел сербский специалист Марко Николич.

Контракт с Николичем подписан по схеме 2 + 1.

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