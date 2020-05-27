Интересный концепт трудно реализуем в российской действительности.

После пикового периода конца 00-х/начала 10-х, когда уровень топ-5 был осязаем, русский футбол сейчас, похоже, и сам смирился – чемпионат больше не является предграндовым и окончательно скатился в Европе на вторые роли. Государство сигнализировало, что вечеринка закончилась, дождь из купюр на клубы проливать больше никто не будет. На фоне коронавирусного кризиса госкорпорации и региональные администрации принялись еще активнее урезать финансирование непрофильных активов.

Сильнее всего это бьет не по топ-клубам, а именно по командам из провинции, у которых нет своего Галицкого.

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«Уфа» – и каноничный, и нестандартный пример регионального клуба одновременно. С одной стороны, при нем все атрибуты андердога:

Финансирование из бюджета – почти половину расходов (460 млн рублей) покрывает АО «Региональный фонд», который контролируется Башкортостаном);

Средняя инфраструктура – отреконструированный стадион «Нефтяник», как и улучшенная под ЧМ-2018 тренировочная база, вполне укладываются в образ клуба-середняка. Небогато, но достойно;

Зависимость от конкретных персоналий. Пришел Семак – построенная команда взлетела в зону еврокубков, ушел Семак и пара ключевых игроков – вернулась во вторую половину таблицы.

С другой стороны, клуб не только не нуждается в деньгах (спасибо нефтедобывающему региону), но и старается хоть как-то зарабатывать и развивать бизнес-модель. «Уфа» регулярно продает футболистов в топовые российские (и не только) клубы, заработав в прошлом сезоне на трансферах 360 млн рублей (свыше 5 млн долларов). Более чем приличная сумма для провинциального футбола, особенно учитывая, что большая часть футболистов приехала в Уфу либо свободными агентами, либо за символические компенсации.

Гендиректор клуба Шамиль Газизов пошел дальше и в интервью Sports.ru рассказал об идее запуска биржи прав на игроков: «Мы создаем продукт, где ты можешь покупать токены игроков. То есть виртуальный футбол соединить с настоящим. Человек может участвовать в продаже игроков, но не влиять на его трансферную стоимость. Это как акции игроков. Условно, ты скачиваешь приложение, заходишь в футбольный клуб «Уфа» и видишь, что клуб оценивает игрока на миллион долларов, а токенов выпущено на 500 тысяч. И ты сам решаешь, стоит в эту историю влезать или нет.

Если ты покупаешь, а клуб продает этого игрока дороже, то ты получаешь дивиденды. В то же время ты можешь их перепродавать, клуб на это влияние не имеет. Он дает дивиденды только тому, кто купил этот токен. У тебя может быть токен игрока на 500-1000 рублей, не обязательно большие суммы. Футбол – это игра. Но чтобы она существовала, надо на что-то жить. Нельзя все время сидеть и ждать, чтобы тебе деньги давал какой-то дядя. Завтра дядя скажет, что устал. И что дальше?»

Если спич выше звучит несколько фантастично, то новый инсайд про «Уфу» куда ближе к реальности. Комментатор Роман Нагучев сообщил, что «Уфа» ведет переговоры о партнерстве с двумя глобальными футбольными империями: «Манчестер Сити» (вернее, его владельцами) и концерном Red Bull. Контакты с «быками» ранее подтверждал и сам Газизов, правда, тогда австрийцы не решились: «Я говорил: «У вас есть четкая модель развития футбола, мне она нравится». Но они пока не идут к нам. Почему – не знаю. Но попытки были. Они могли бы под себя забрать клуб, но не пошли».

Александр Зинченко в «Уфе» Фото: Getty Images

Теперь же переговоры действительно продвинулись. «Мы можем подтвердить, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании. При этом речь о полной продаже клуба не идет, это достояние республики. У нас есть четкие источники финансирования, есть дивиденды, которые платят определенные компании. Но если мы хотим двигаться к новым горизонтам, то лучше это делать за частные деньги, а не увеличивая финансирование из окологосударственных источников за счет урезания других программ», – сказал председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов. Представитель Red Bull в России, в свою очередь, заявил, что в главном офисе компании не подтвердили факт переговоров.

Партнерство клубов в европейском футболе – очень распространенная практика. Практически у всех грандов есть несколько команд в чемпионатах рангом ниже, где они обкатывают молодых игроков или откуда цепляют таланты. Но пока лишь две корпорации превратили такой формат в зонтичный бренд: City Football Group Шейха Мансура включает в себя «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Йокогама Маринос», «Жирону», «Сычуань Цзюню» и купленный в мае бельгийский «Ломмел» (нет на картинке).

В империю Red Bull входят «РБ Лейпциг», «РБ Зальцбург» (а также фарм-клуб «Лиферинг» во второй австрийской лиге), «Нью-Йорк Ред Булл», «Ред Булл Бразил» (который в 2019-м объединили с «Брагантино», сейчас клуб играет в бразильской серии А). И это не считая «Ред Булл Гана», который не взлетел и в 2014 году был продан структурам «Фейенорда».

Правда, есть бюрократическая проблема, которая может сильно осложнить потенциальное партнерство. Вот как Eurosport.ru это прокомментировал директор московского офиса консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин.

– Если говорить о фактах, то в России купить в полном смысле этого слова можно только 10 команд РПЛ (все московские клубы, «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Ростов», «Сочи», «Урал») и четыре («Балтика», «Нефтехимик», «Томь» и «Торпедо») – в ФНЛ. Причина проста: эти клубы зарегистрированы как общества с ограниченной ответственностью или акционерные общества, т.е. доли владельцев отчуждаемы.

Остальные клубы, в том числе «Уфа», действуют как различные некоммерческие структуры (ассоциации участников). Продать такую структуру невозможно: ни полностью, ни частично. Еще три клуба (как и ищущие инвестора для РПЛ «Химки») – это бюджетные учреждения, они тоже в принципе не могут привлечь новых собственников.

Коммерческая выгода от покупки любого клуба в России как минимум неочевидна. Клубы не могут зарабатывать ни на телеправах (все), ни на билетах (почти все). В топ-5 лиг два эти показателя дают не менее 50% выручки, в большинстве остальных европейских лиг – не менее 30%, в России – чуть больше 10%. С другой стороны, особенно в условиях слабого рубля, содержать российский клуб – сравнительно недорогое занятие (миллиард рублей в год, считающийся нижним порогом для клуба РПЛ – это меньше 15 млн долларов). Это меньше обсуждаемой зарплаты Давила Алабы в «Баварии».

Поиск инвестора – правильная задача, и со временем это возможно, хотя есть несколько «но». Как я уже сказал, «Уфу» в нынешней организационно-правовой форме невозможно продать. В истории РПЛ было два случая, когда ОПФ становилась проблемой. Первый – перед банкротством «Алании», когда новый спонсор («Русгидро») настаивал на реорганизации клуба в коммерческое общество. Вопрос завис где-то в руководящих органах российского футбола, клуб обанкротился. Второй – «Рубин», до 2018 года действовавший как муниципальное учреждение, ныне – как ООО (либо клуб как-то делит функции между этими структурами).

Идея партнерства в обмен на «бизнес-свободу» в республике – это хорошо и понятно для внутреннего потребления, но для иностранного инвестора не только бессмысленно, но и опасно. В идеале компаниям вроде CFG или Red Bull интересны команды с большой базой болельщиков и в городе со стадионом, построенным к ЧМ. Дальше можно только фантазировать. Я бы предположил, что у них цель не присматриваться к топ-клубам, так как они дорогие, а зайти в какой-то из регионов. Отличный потенциал у «Сочи» в этом смысле.

– Может ли вообще модель партнерства с футбольными холдингами стать рабочей для русских андердогов?

– Скорее нет, потому что почти все они – некоммерческие партнерства. Под определение андердога можно подвести только «Крылья Советов», «Урал», «Ростов» и «Сочи».

Вообще партнерства в теории возможны по конкретным направлениям: стажировки наших специалистов за рубежом, какой-то постоянный канал для аренды футболистов более статусных клубов и так далее. На практике этому мешают три вещи: замкнутость большей части футбольных клубов, особенно из середины и нижней части таблицы (банальная нехватка английского), отсталость коммерческой и аналитической части, а также низкая привлекательность и зрелищность чемпионата.

Та же проблема и со спонсорством: низкая привлекательность продукта под названием РПЛ.

– То есть вероятность захода CFG или Red Bull в «Уфу»невелика?

– CFG занимается академиями, там партнерство возможно – это красивая история и очень хороший PR. Сделку с капиталом я бы исключил. Могут ли инвесторы зайти как-то иначе? Возможно все, было бы желание. Но это скорее маловероятно, потому что с точки зрения вложений/отдачи/имиджа здесь много риска, нулевая вероятность положительного денежного потока в кратко- и среднесрочном периоде и неочевидный вау-эффект для зарубежной публики (в России, конечно, он был бы огромен).

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Чемпионат России Холдинг «Ман Сити» и Red Bull хотят инвестировать в «Уфу». Уфимский клуб – за второй вариант ВЧЕРА В 14:56