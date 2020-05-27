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Еще один футболист «Рубина» заболел коронавирусом

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Николай Поярков

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

В казанском клубе уже два случая заражения.

Заболевание коронавирусом выявлено у еще одного футболиста «Рубина».

В твиттере клуба сообщается, что COVID-19 диагностирован у 20-летнего защитника Николая Пояркова, права на которого принадлежат «Ростову». Футболист находится на самоизоляции в Казани.

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Игрокам, которые сдали отрицательные тесты, позволено приступить к тренировкам небольшими группами – кабмин Татарстана выпустил указ, что здоровым гражданам необязательно соблюдать режим самоизоляции.

  • Еще один заболевший из «Рубина» – защитник Константин Плиев.
  • Также в данный момент заражены Зелимхан Бакаев («Спартак»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Роман Евгеньев («Динамо») и Павел Погребняк («Урал»).
  • Рестарт Тинькофф РПЛ запланирован на 21 июня.

Погребняк в больнице с двусторонней пневмонией. У всего семейства Павла подтвердили коронавирус

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