Николай Поярков
Фото: Getty Images
В казанском клубе уже два случая заражения.
Заболевание коронавирусом выявлено у еще одного футболиста «Рубина».
В твиттере клуба сообщается, что COVID-19 диагностирован у 20-летнего защитника Николая Пояркова, права на которого принадлежат «Ростову». Футболист находится на самоизоляции в Казани.
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Игрокам, которые сдали отрицательные тесты, позволено приступить к тренировкам небольшими группами – кабмин Татарстана выпустил указ, что здоровым гражданам необязательно соблюдать режим самоизоляции.
- Еще один заболевший из «Рубина» – защитник Константин Плиев.
- Также в данный момент заражены Зелимхан Бакаев («Спартак»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Роман Евгеньев («Динамо») и Павел Погребняк («Урал»).
- Рестарт Тинькофф РПЛ запланирован на 21 июня.
Погребняк в больнице с двусторонней пневмонией. У всего семейства Павла подтвердили коронавирус
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