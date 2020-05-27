Доменико Тедеско
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Пишут, что Доменико поскандалил с Гулиевым лично, а не через помощника.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не соблюдает обязательный карантин по коронавирусу с разрешения гендиректора клуба Томаса Цорна.
34-летний немец вернулся в Россию из-за границы и обязан уйти на двухнедельную самоизоляцию, однако, по информации Metaratings, Тедеско проигнорировал указание российских властей. Источник сообщает, что коуч лично проводил для команды теоретическое занятие, во время которого у него произошел конфликт с полузащитником Аязом Гулиевым.
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В медиа сообщили, что Гулиевым был недоволен помощник Тедеско Владимир Чепзанович, но по новым данным это было сделано ради того, чтобы скрыть факт присутствия Тедеско на сборе.
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