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Двукратный чемпион России Кабзе рассказал о танцах Бердыева, классе Семака и победе над «Барсой»

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Хасан Кабзе

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
7 минут назад

Хасан Кабзе сохранил добрую память о России.

Бывший футболист казанского «Рубина» Хасан Кабзе дал интервью журналисту Анару Ибрагимову, где наговорил много интересного – про Курбана Бердыева, Оливье Жиру, Реми Кабелла и других героев. Мы выписали все самое главное.

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Самая главная награда – это наша победа на их поле. Потому что они много лет были непобедимы. Мы были очень счастливы после победы. Нам потом достойно еще выплатили премию. Большое клубу спасибо!

О танцах Бердыева

Это [было] после первого чемпионства. Тогда мы танцевали с Курбаном Бердыевым. Под какую песню? Не было песни. Просто хлопали в ладоши и щелкали пальцами. Делали «щак-щак». Он сам задавал мотив. Курбан Бердыев – очень серьезный человек. Я в первый раз видел его таким. Он танцевал в раздевалке! Мы были в шоке. Было настоящее счастье.

Курбан Бердыев

Фото: Eurosport

О лучшем футбольном партнере

В первое время, когда Жиру пришел в «Монпелье», он очень переживал и стрессовал. Он пришел туда из второй лиги. Мы вместе приехали в клуб. У него адаптация была тяжелая – 6 месяцев. После этого времени – просто перфекто! У нас была тактика 4-3-3: он играет правого нападающего. Хорошо держит мяч, у него прекрасная физика. Поэтому мы и выиграли чемпионство! Он хороший нападающий.

Мне еще с Рибери было круто играть в «Галатасарае». Любил играть с Бельханда. И Сергей Семак! Он машина, просто машина! Он никогда не останавливался. Семак – суперигрок: Сергей прекрасно держит центр.

Франк Рибери в «Галатасарае»

Фото: Getty Images

О Реми Кабелла

Да, Реми был один из первых игроков в команде (речь о «Монпелье» – прим. Eurosport). Есть одна история про него и президента Луи Николлена. Он, к сожалению, покинул нас 3 года назад. Луи был сумасшедший! А Реми всегда любил изменения: он часто перекрашивал свои волосы. Однажды Реми перекрасил машину. Луи Николлен сказал Кабелла, что, если «Монпелье» станет чемпионом, он тоже перекрасится. У президента были седые волосы: они у него не выпадали. Короче говоря, мы чемпионы. И в этот день мы оказались на Площади Комедии в Монпелье. И он там же перекрасил волосы в цвета Монпелье: оранжевый, голубой и белый.

  • Кабзе выступал за «Рубин» в 2007-2010 гг., после чего перешел в «Монпелье».
  • За «Галатасарай» турецкий футболист выступал в 2005-2007 гг. В 2017-м он завершил карьеру.

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