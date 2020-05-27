У коуча уфимцев все в порядке с чувством юмора.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал у себя в инстаграме пародию на популярный мем с котами и хозяйкой Наташей.

«Уже семь утра! На взвешивание не опаздываем? Парни, вставайте! Сегодня опять две тренировки!» – так Евсеев вместе с помощниками обратились к команде, которая сейчас проводит учебно-тренировочный сбор в Челябинской области.

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А вот так выглядит один из оригинальных мемов:

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«Уфа» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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