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Евсеев с помощниками спародировали мем про Наташу, которую будят коты

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Вадим Евсеев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 19 минут

У коуча уфимцев все в порядке с чувством юмора.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал у себя в инстаграме пародию на популярный мем с котами и хозяйкой Наташей.

«Уже семь утра! На взвешивание не опаздываем? Парни, вставайте! Сегодня опять две тренировки!» – так Евсеев вместе с помощниками обратились к команде, которая сейчас проводит учебно-тренировочный сбор в Челябинской области.

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А вот так выглядит один из оригинальных мемов:

  • Ранее Тинькофф РПЛ ушла на паузу из-за пандемии коронавируса. Возвращение чемпионата намечено на 21 июня.
  • «Уфа» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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