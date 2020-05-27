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РПЛ могут переименовать – уже есть 2 варианта

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Российская Премьер-лига, трофей за победу в РПЛ

Фото: From Official Website

Автор:Eurosport
через 4 минут

Вслед за новыми эмблемой и кубком лига получит новое название.

Тинькофф Российскую Премьер-лигу могут переименовать. Об этом стало известно после заседания комитета РФС по маркетингу.

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», РФС рассматривает два варианта нейминга трех российских лиг. Первый звучит так:

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  • Высшая лига – РПЛ;
  • Первая лига – ФНЛ;
  • Вторая лига – ПФЛ.

Второй – так:

  • Лига России/Национальная лига – РПЛ;
  • Лига роста/развития – ФНЛ;
  • Лига регионов – ПФЛ.

«Варианты, впрочем, еще не окончательные – по всей видимости, в РФС хотят привлечь к обсуждению темы и болельщиков», – сообщили в источнике.

  • Ранее Тинькофф РПЛ ушла на паузу из-за пандемии коронавируса.
  • Возвращение чемпионата намечено на 21 июня.

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