Российская Премьер-лига, трофей за победу в РПЛ
Фото: From Official Website
Вслед за новыми эмблемой и кубком лига получит новое название.
Тинькофф Российскую Премьер-лигу могут переименовать. Об этом стало известно после заседания комитета РФС по маркетингу.
Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», РФС рассматривает два варианта нейминга трех российских лиг. Первый звучит так:
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- Высшая лига – РПЛ;
- Первая лига – ФНЛ;
- Вторая лига – ПФЛ.
Второй – так:
- Лига России/Национальная лига – РПЛ;
- Лига роста/развития – ФНЛ;
- Лига регионов – ПФЛ.
«Варианты, впрочем, еще не окончательные – по всей видимости, в РФС хотят привлечь к обсуждению темы и болельщиков», – сообщили в источнике.
- Ранее Тинькофф РПЛ ушла на паузу из-за пандемии коронавируса.
- Возвращение чемпионата намечено на 21 июня.
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