Российская Премьер-лига, трофей за победу в РПЛ

Вслед за новыми эмблемой и кубком лига получит новое название.

Тинькофф Российскую Премьер-лигу могут переименовать. Об этом стало известно после заседания комитета РФС по маркетингу.

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», РФС рассматривает два варианта нейминга трех российских лиг. Первый звучит так:

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Высшая лига – РПЛ;

Первая лига – ФНЛ;

Вторая лига – ПФЛ.

Второй – так:

Лига России/Национальная лига – РПЛ;

Лига роста/развития – ФНЛ;

Лига регионов – ПФЛ.

«Варианты, впрочем, еще не окончательные – по всей видимости, в РФС хотят привлечь к обсуждению темы и болельщиков», – сообщили в источнике.

Ранее Тинькофф РПЛ ушла на паузу из-за пандемии коронавируса.

Возвращение чемпионата намечено на 21 июня.

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