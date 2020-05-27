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Директор консалтинговой компании: «Продать такую структуру, как «Уфа», невозможно, даже частично»

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Оливье Тилль, «Уфа» – ЦСКА

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 44 минут

В потенциальной сделке есть бюрократическая проблема.

26 мая появилась информация, что на клуб РПЛ претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити». Генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов склоняется к первому варианту.

Новость прокомментировал директор московского офиса консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин.

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«Если говорить о фактах, то в России купить в полном смысле этого слова можно только 10 команд РПЛ (все московские клубы, «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Ростов», «Сочи», «Урал») и четыре («Балтика», «Нефтехимик», «Томь» и «Торпедо») – в ФНЛ. Причина проста: эти клубы зарегистрированы как общества с ограниченной ответственностью или акционерные общества, т.е. доли владельцев отчуждаемы.

Остальные клубы, в том числе «Уфа», действуют как различные некоммерческие структуры (ассоциации участников). Продать такую структуру невозможно: ни полностью, ни частично. Еще три клуба (как и ищущие инвестора для РПЛ «Химки») – это бюджетные учреждения, они тоже в принципе не могут привлечь новых собственников.

Коммерческая выгода от покупки любого клуба в России как минимум неочевидна. Клубы не могут зарабатывать ни на телеправах (все), ни на билетах (почти все). В топ-5 лиг два эти показателя дают не менее 50% выручки, в большинстве остальных европейских лиг – не менее 30%, в России – чуть больше 10%. С другой стороны, особенно в условиях слабого рубля, содержать российский клуб – сравнительно недорогое занятие (миллиард рублей в год, считающийся нижним порогом для клуба РПЛ – это меньше 15 млн долларов). Это меньше обсуждаемой зарплаты Давила Алабы в «Баварии».

ФК «Уфа»

Фото: Getty Images

Поиск инвестора – правильная задача, и со временем это возможно, хотя есть несколько «но». Как я уже сказал, «Уфу» в нынешней организационно-правовой форме невозможно продать. В истории РПЛ было два случая, когда ОПФ становилась проблемой. Первый – перед банкротством «Алании», когда новый спонсор («Русгидро») настаивал на реорганизации клуба в коммерческое общество. Вопрос завис где-то в руководящих органах российского футбола, клуб обанкротился. Второй – «Рубин», до 2018 года действовавший как муниципальное учреждение, ныне – как ООО (либо клуб как-то делит функции между этими структурами).

Идея партнерства в обмен на «бизнес-свободу» в республике – это хорошо и понятно для внутреннего потребления, но для иностранного инвестора не только бессмысленно, но и опасно. В идеале компаниям вроде CFG или Red Bull интересны команды с большой базой болельщиков и в городе со стадионом, построенным к ЧМ. Дальше можно только фантазировать. Я бы предположил, что у них цель не присматриваться к топ-клубам, так как они дорогие, а зайти в какой-то из регионов. Отличный потенциал у «Сочи» в этом смысле.

– Может ли вообще модель партнерства с футбольными холдингами стать рабочей для русских андердогов?

– Скорее нет, потому что почти все они – некоммерческие партнерства. Под определение андердога можно подвести только «Крылья Советов», «Урал», «Ростов» и «Сочи».

Вообще партнерства в теории возможны по конкретным направлениям: стажировки наших специалистов за рубежом, какой-то постоянный канал для аренды футболистов более статусных клубов и так далее. На практике этому мешают три вещи: замкнутость большей части футбольных клубов, особенно из середины и нижней части таблицы (банальная нехватка английского), отсталость коммерческой и аналитической части, а также низкая привлекательность и зрелищность чемпионата.

Та же проблема и со спонсорством: низкая привлекательность продукта под названием РПЛ.

– То есть вероятность захода CFG или Red Bull в «Уфу» невелика?

– CFG занимается академиями, там партнерство возможно – это красивая история и очень хороший PR. Сделку с капиталом я бы исключил. Могут ли инвесторы зайти как-то иначе? Возможно все, было бы желание. Но это скорее маловероятно, потому что с точки зрения вложений/отдачи/имиджа здесь много риска, нулевая вероятность положительного денежного потока в кратко- и среднесрочном периоде и неочевидный вау-эффект для зарубежной публики (в России, конечно, он был бы огромен)», - сказал Панин в беседе с корреспондентом Eurosport Александром Петровым.

  • «Уфа» была основана в 2009 году.
  • Клуб выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.

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