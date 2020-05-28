Клуб не выплачивал игроку зарплату.

Адиль Рами через адвоката Жюля Планка сообщил, что покидает «Сочи» и обвинил клуб в нарушении контрактных обязательств.

Французский защитник считает, что клуб «решил не соблюдать ни одно из взятых обязательств» и утверждает, что не получал зарплату. Игрок объявил себя свободным агентом, открытым для подписания в другой клуб. «Игрок освобожден от контрактных обязательств, при этом он сохраняет желание продолжить карьеру профессионального футболиста», – цитирует пресс-релиз юриста RMC.

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«Клуб Рами ничего не заплатил. «Сочи» будет иметь проблемы. Проблемы с ФИФА и с игроками. Будет ли он за них играть? Нет, они ему не платят. И остальные игроки находятся в такой же ситуации», – цитирует Sport24 агента Рами.

Рами перешел в «Сочи» в феврале 2020 года.

Адиль не сыграл за клуб ни матча.

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