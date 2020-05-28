Еще 4 игрока «Локомотива» сдали положительный тест на коронавирус

Дмитрий Баринов
Фото: Getty Images
Болезнь протекает бессимптомно.
Четверо игроков «Локомотива» заразились коронавирусом.
COVID-19 выявлен у Дмитрия Баринова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева. Игроки чувствуют себя хорошо и самоизолируются по домам.
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- Ранее положительный тест сдал еще один железнодорожник Джефферсон Фарфан.
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