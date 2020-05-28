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😢Анюков во второй раз завершил карьеру

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Александр Анюков

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 27 минут

Экс-защитник будет тренировать в «Зените».

«Крылья Советов» объявили, что контракт Александра Анюкова с клубом не будет продлен – игрок возвращается в «Зенит» на тренерскую должность.

«Его соглашение истекает 31 мая и клубом принято решение его не продлевать. Александр возвращается в Санкт-Петербург и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности. Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит Александра Анюкова за работу, которую он проделал в нашем клубе в этом сезоне. Мы всегда рады видеть Александра в Самаре в любом качестве и желаем ему успехов как в футбольной карьере, так и в жизни!» – гласит заявление на сайте самарцев.

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