Экс-защитник будет тренировать в «Зените».

«Крылья Советов» объявили, что контракт Александра Анюкова с клубом не будет продлен – игрок возвращается в «Зенит» на тренерскую должность.

«Его соглашение истекает 31 мая и клубом принято решение его не продлевать. Александр возвращается в Санкт-Петербург и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности. Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит Александра Анюкова за работу, которую он проделал в нашем клубе в этом сезоне. Мы всегда рады видеть Александра в Самаре в любом качестве и желаем ему успехов как в футбольной карьере, так и в жизни!» – гласит заявление на сайте самарцев.

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Анюков уже уходил из футбола перед началом текущего сезона, но передумал и вернулся в свой первый клуб – «Крылья Советов».

Футболист провел 18 матчей после камбэка в Самару.

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