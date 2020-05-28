Федор Кудряшов, Россия
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В Чеченской Республике нельзя пропустить кружечку пива после матча.
Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о жизни в Чеченской Республике – игрок выступал за «Ахмат» в 2012-2015 гг.
«Для меня это было сложное время. Это выливалось в мою агрессию на поле, получал много желтых и красных карточек. Во-первых, я был далеко от семьи. Во-вторых, это республика со своим укладом. Можно ли там расслабиться с кружкой пива? Не всегда», – цитирует Кудряшова Sport24.
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- После «Ахмата» Кудряшов перешел в «Ростов», затем выступал за «Рубин», «Истанбул Башакшехир» и «Сочи». Позже перешел в «Антальяспор».
- Федор – участник ЧМ-2018, заслуженный мастер спорта России.
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