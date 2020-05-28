В Чеченской Республике нельзя пропустить кружечку пива после матча.

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о жизни в Чеченской Республике – игрок выступал за «Ахмат» в 2012-2015 гг.

«Для меня это было сложное время. Это выливалось в мою агрессию на поле, получал много желтых и красных карточек. Во-первых, я был далеко от семьи. Во-вторых, это республика со своим укладом. Можно ли там расслабиться с кружкой пива? Не всегда», – цитирует Кудряшова Sport24.

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После «Ахмата» Кудряшов перешел в «Ростов», затем выступал за «Рубин», «Истанбул Башакшехир» и «Сочи». Позже перешел в «Антальяспор».

Федор – участник ЧМ-2018, заслуженный мастер спорта России.

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