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Кудряшов – о жизни в Чечне: «Для меня это было сложное время. Выливалось в агрессию на поле»

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Федор Кудряшов, Россия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 24 минут

В Чеченской Республике нельзя пропустить кружечку пива после матча.

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о жизни в Чеченской Республике – игрок выступал за «Ахмат» в 2012-2015 гг.

«Для меня это было сложное время. Это выливалось в мою агрессию на поле, получал много желтых и красных карточек. Во-первых, я был далеко от семьи. Во-вторых, это республика со своим укладом. Можно ли там расслабиться с кружкой пива? Не всегда», – цитирует Кудряшова Sport24.

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  • После «Ахмата» Кудряшов перешел в «Ростов», затем выступал за «Рубин», «Истанбул Башакшехир» и «Сочи». Позже перешел в «Антальяспор».
  • Федор – участник ЧМ-2018, заслуженный мастер спорта России.

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