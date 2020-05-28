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Президент «Урала» Иванов – о Меркулове: «У него контракт закончился, какое рабство? Дебил дебилом»

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Григорий Иванов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
35 минут назад

Перед уходом из уральского клуба Михаил Меркулов громко хлопнул дверью.

Защитник «Урала» Михаил Меркулов объявил об уходе из команды, сделав это необычным способом. Футболист опубликовал в инстаграме фотографию трудовой книжки и видео из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната».

Для публикации игрок выбрал сцену, где домовенок Добби говорит о своем освобождении хозяину Люциусу Малфою, при этом к его лицу приделано лицо президента «Урала» Григория Иванова. «Хозяин дал Добби носок. Хозяин подарил Добби одежду. И теперь Добби свободен!» – произносит Добби со вставленным лицом Меркулова.

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Сейчас Михаил уже удалил пост и рассказал, в чем был смысл этой публикации. «Пост пришел так: всю весну я за себя не отвечал по интервью Григория Викторовича Иванова, и вот я решил немного пошутить в эту сторону», – заявил Меркулов.

Сам Иванов отреагировал на инцидент более чем гневно:

Я не видел Меркулова два-три месяца. Он в инстаграме отыграл сцену из «Гарри Поттера», где намекнул на освобождение из рабства? У него контракт закончился, какое рабство? Дебил дебилом, человек недалекий. Не хочу про него говорить, ушел и ушел. Молодец, что так написал, мне это неинтересно.
  • Прошлой зимой Меркулова перевели в дубль «Урала». Иванов отвергал возможность продать футболиста, заявляя, что он останется в клубе до окончания контракта (то есть до 31 мая 2020 года) и будет выступать за «Урал-2».
  • С большой долей вероятность после ухода из «Урала» Меркулов присоединится к «Рубину».

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