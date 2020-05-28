Футбол
Чемпионат России

Матчи РПЛ возобновятся со зрителями

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Болельщики московского «Спартака»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
20 минут назад

На трибунах должно быть не более 10% занятых мест.

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей Тинькофф РПЛ со зрителями с 21 июня, но при условии, что на трибунах будет занято не больше 10% мест.

Об этом сообщает «Москва сейчас». Ранее на заседании исполкома РФС 15 мая было решено возобновить розыгрыш чемпионата России с 21 июня.

Чемпионат России

Рами расторг контракт с «Сочи», агент игрока грозит клубу проблемами с ФИФА

9 ЧАСОВ НАЗАД
  • Первенство было прервано из-за пандемии коронавируса.
  • На данный момент в РПЛ сыграны 22 тура из 30. Первую строчку в турнирной таблице занимает «Зенит».

Коллаб с «Сити» или Red Bull – красивая идея для андердога. Но в РПЛ она нереальна

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России

Metaratings: Тедеско нарушает обязательный карантин с разрешения Цорна

ВЧЕРА В 13:21
Чемпионат России

Кудряшов – о жизни в Чечне: «Для меня это было сложное время. Выливалось в агрессию на поле»

ЧЕРЕЗ 21 МИНУТ
По теме
ФутболЧемпионат России
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

Кудряшов – о жизни в Чечне: «Для меня это было сложное время. Выливалось в агрессию на поле»

ЧЕРЕЗ 21 МИНУТ
Чемпионат Англии

Manchester Evening News: «МЮ» взял 156 млн евро кредитов на трансферы

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Англии

«Надеюсь, твой сын подхватит корону». Дини рассказал об абьюзе после критики возобновления АПЛ

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Англии

Фергюсон крепко подставил «МЮ». Вместо Роналду и Бэйла он подписал Мойеса

2 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Англии

Отправили Дзюбу в «МЮ», Миранчуков к Моуру. Все клубы АПЛ получили по русскому – что будет дальше?

00:21:05
Play Icon
Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

00:02:21
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

00:01:43
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Испании

Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала»

00:08:29
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Удивительная дерзость Чанга в матче с Лендлом в 1989-м – он принимал подачу из середины корта

2 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

Рами расторг контракт с «Сочи», агент игрока грозит клубу проблемами с ФИФА

9 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Теннис

Самое странное празднование в карьере Сафина

18 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

Легендарный твинер Пирс в матче с Селеш на «РГ»-2000, который не повторить даже Монфису с Кирьосом

ВЧЕРА В 12:58
Play Icon
НХЛ

👶🏻🎉У Овечкина родился второй сын, мальчика назвали Ильей

ВЧЕРА В 09:50
НХЛ

НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды

ВЧЕРА В 05:45
Play Icon
Чемпионат Англии

Отправили Дзюбу в «МЮ», Миранчуков к Моуру. Все клубы АПЛ получили по русскому – что будет дальше?

ВЧЕРА В 07:48
Play Icon
Чемпионат России

«На это ему предложили пойти вон». Стало известно, за что «Спартак» отправил Гулиева в дубль

26/05/2020 В 06:44
Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

25/05/2020 В 14:30
Play Icon
Чемпионат Испании

Тебас назвал дату рестарта Ла Лиги – это не 8 июня, а позже

25/05/2020 В 06:32
Чемпионат России

Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

22/05/2020 В 20:17
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал😢Анюков во второй раз завершил карьеру
Следующий материалКудряшов – о жизни в Чечне: «Для меня это было сложное время. Выливалось в агрессию на поле»