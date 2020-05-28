Болельщики московского «Спартака»
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На трибунах должно быть не более 10% занятых мест.
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей Тинькофф РПЛ со зрителями с 21 июня, но при условии, что на трибунах будет занято не больше 10% мест.
Об этом сообщает «Москва сейчас». Ранее на заседании исполкома РФС 15 мая было решено возобновить розыгрыш чемпионата России с 21 июня.
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- Первенство было прервано из-за пандемии коронавируса.
- На данный момент в РПЛ сыграны 22 тура из 30. Первую строчку в турнирной таблице занимает «Зенит».
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