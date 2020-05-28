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Бывшая жена Аршавина Барановская: «Виделись с Андреем 1 раз за 6,5 лет»

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Юлия Барановская

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Юлия находит странным, что бывший капитан сборной России не навещает детей даже в их дни рождения.

Экс-супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская дала интервью журналисту Карену Адамяну, где рассказала много интересного – как про бывшего мужа, так и про других героев. Мы выписали все самое важное.

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Я пользовалась фразой «вы вообще знаете чья я жена?», когда что-то было нужно Андрею Сергеевичу. От такой элементарной вещи, как заказать в ресторане стол, до какой-то серьезной. То есть в его интересах я могла сказать эту фразу.

О последней встрече с Аршавиным

За 6,5 лет виделись один раз – и все. Чудовищно? Да, я считаю, что это чудовищно. Я делала много шагов, но игра в одни ворота прекращается же когда-то? Подумав сейчас, я скажу, что это, наверное, очень странно. Как минимум трое детей... Это как минимум три серьезных повода в год [для встречи]. В дни рождения твоих детей не встретиться – это странно.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская

Фото: From Official Website

О самом красивом мужчине

Я не оцениваю никогда мужиков по внешности. Красота – это все вместе, личность. Наверное, в данный момент, если брать личность, Владимир Владимирович Путин.

О любимых артистах

У меня всегда было два любимых артиста – Тимати и Григорий Лепс. Григорий Викторович не поет, а живет каждую свою песню. Это душа нараспашку в каждом его выступлении. А Тиман мне всегда безумно нравился тем, что он снимал суперклассные, красивые клипы. Бабы, яхты, самолеты, картинка безумная. Я не хочу смотреть негатив, не хочу.

  • Сейчас Барановская вместе с Александром Гордоном ведет на Первом канале шоу «Мужское/женское».
  • Аршавин и Барановская прожили в сожительстве девять лет – с июля 2003-го до 2009-го.
  • От Андрея Юлия родила троих детей: сыновей Артема и Арсения и дочь Яну.

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